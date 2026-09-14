Νεκρή σε ηλικία μόλις 25 ετών εντοπίστηκε δημοφιλής πορνοστάρ στην Ιαπωνία, καθώς το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου βρέθηκε σε διαμέρισμα στο Τόκιο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η νεαρή φέρεται να αυτοκτόνησε.

Η 25χρονη Χάνα Κουράκι βρέθηκε από φίλη της σε διαμέρισμα που ανήκει στον ιδιοκτήτη ενός μπαρ στη συνοικία Καμπουκίτσο της ιαπωνικής πρωτεύουσας.

Ο ιδιοκτήτης του μπαρ, Σακίτο, αναφέρθηκε στον θάνατο της Κουράκι σε μια εκτενή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δίνοντας λεπτομέρειες για όσα συνέβησαν: «Είμαι βαθιά θλιμμένος και συντετριμμένος από την είδηση του θανάτου της Χάνα Κουράκι. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια», έγραψε, διαψεύδοντας παράλληλα δηλώσεις που υποστήριζαν ότι ήταν ο ίδιος που εντόπισε τη σορό της.

Όπως ανέφερε ο Σακίτο, μια φίλη της Κουράκι ήταν εκείνη που τη βρήκε στο διαμέρισμά του και στη συνέχεια τον κάλεσε. Ο ίδιος μετέβη στο σημείο, προκειμένου να βοηθήσει στη διαχείριση της κατάστασης και να επικοινωνήσει με την αστυνομία του Τόκιο.

Ο Σακίτο αποκάλυψε ότι «η Κουράκι μού είχε μιλήσει για προβλήματα που αντιμετώπιζε στη σχέση της», χωρίς όμως να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες. Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση να σταματήσουν οι φήμες και οι εικασίες σχετικά με τον θάνατό της.

«Ελπίζω να μην προκληθεί περαιτέρω ζημιά στην εκλιπούσα ή στους ανθρώπους γύρω της εξαιτίας της παραπληροφόρησης και των εικασιών. Ελπίζω επίσης να ζήσουμε κάποια στιγμή σε έναν κόσμο όπου κανείς δεν θα χρησιμοποιεί τη βία για να ελέγχει τους άλλους ή να τους οδηγεί στην απόγνωση», δήλωσε, σύμφωνα με τη New York Post.

Η Κουράκι έκανε το ντεμπούτο της στη βιομηχανία ενηλίκων το 2024 και είχε προγραμματίσει να συμμετάσχει αργότερα φέτος σε έκθεση της βιομηχανίας ενηλίκων στην Ταϊβάν. Τον Ιούνιο, ωστόσο, είχε ανακοινώσει ότι θα διέκοπτε αιφνιδίως τη δραστηριότητά της, λόγω τραυματισμών στο πρόσωπο και τη γνάθο που υπέστη σε τροχαίο ατύχημα.

«Ανακοίνωση: Αποφάσισα να κάνω ένα διάλειμμα για λίγο, οπότε θα αναστείλω τις δραστηριότητές μου για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. (Θέλω όμως να συνεχίσω τα γυρίσματα, αν μπορώ.) Όσον αφορά τις εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί προς το παρόν, θα σας ενημερώσω όταν μπορέσω», έγραψε σε ανάρτησή της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.