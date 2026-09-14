«Σιχαθήκαμε να ζούμε με τον φόβο», «θέλουμε ειρήνη»: χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν στον δρόμο και διαδήλωσαν χθες Κυριακή στην πολιτεία Σιναλόα, στο βορειοδυτικό Μεξικό, εναντίον του ομώνυμου καρτέλ των ναρκωτικών, που έχει βυθιστεί σε αδελφοκτόνα, εξαιρετικά φονική εσωτερική σύγκρουση.

Ντυμένοι στα λευκά, περίπου 10.000 διαδηλωτές έστειλαν στους ουρανούς δεκάδες μπαλόνια με το ίδιο χρώμα, προτού κάνουν πορεία προς τον καθεδρικό ναό της Κουλιακάν, της πρωτεύουσας της πολιτείας, κατόπιν καλέσματος της καθολικής εκκλησίας, φορέων της οικονομίας και συλλογικοτήτων που έχουν ιδρύσει οικογένειες θυμάτων της βίας.

«Δεν θέλουμε πια άλλους θανάτους με αυτόν τον τρόπο, άλλες δολοφονίες», είπε με δάκρυα στα μάτια στο Γαλλικό Πρακτορείο η Μαρισέλα Πέρες, 62 ετών, που κρατούσε πορτρέτο του γιου της Μιγκέλ, 36 ετών, ο οποίος σκοτώθηκε τον Μάιο όταν τον χτύπησαν σφαίρες μέσα σε γήπεδο βόλεϊ.

Ο αρχιεπίσκοπος της Κουλιακάν Χεσούς Χοσέ Ερέρα απηύθυνε έκκληση στους κακοποιούς να βάλουν τέλος στις σφαγές: «καμιά περιοχή και καμιά φιλοδοξία δεν αξίζει περισσότερο από μια ανθρώπινη ζωή», είπε.

Το επίφοβο καρτέλ Σιναλόα ιδρύθηκε τα χρόνια του 1980 από τον Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν και τον Ισμαέλ «Ελ Μάγιο» Σαμπάδα. Ήταν οι ηγέτες του ως τη σύλληψη του πρώτου το 2016 και την έκδοσή του στις ΗΠΑ, όπου εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Ενώπιον της αμερικανικής δικαιοσύνης, ο «Ελ Τσάπο» είδε να καταθέτει ως μάρτυρας κατηγορίας ο Βισέντε Σαμπάδα, γιος του συνεταίρου του. Για να εκδικηθεί αυτή την προδοσία, γιος του «Ελ Τσάπο» απεργάστηκε συνωμοσία εναντίον του «Ελ Μάγιο» για να τον παραδώσει τον Ιούλιο του 2024 στις αρχές των ΗΠΑ, όπου καταδικάστηκε να εκτίσει επίσης ισόβια κάθειρξη.

Από τον Σεπτέμβριο του 2024, δύο φράξιες του καρτέλ, που διοικούνται από τις οικογένειές τους, εμπλέκονται σε αιματηρή σύγκρουση που κατατρομοκρατεί την Κουλιακάν, που θεωρείται πλέον η πιο επικίνδυνη πόλη του Μεξικού, καθώς ξεσπούν στην πράξη καθημερινά ανταλλαγές πυρών.

Βρέφος ενός έτους

Μέσα σε δύο χρόνια, η σύγκρουση αυτή έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 3.000 ανθρώπους, ανάμεσά τους πολλούς αθώους, που βρέθηκαν σε διασταυρούμενα πυρά.

Την περασμένη εβδομάδα, βρέφος ενός έτους σκοτώθηκε από αδέσποτη σφαίρα κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών.

«Είναι φρικτό», συνόψισε η Μαρλένε Λεόν, 33 ετών, που διαδήλωνε. «Αισθανόμαστε εγκαταλελειμμένοι και αυτή η πορεία είναι ο τρόπος μας να πούμε ότι, παρά τον χρόνο που έχει περάσει, αρνούμαστε να θεωρήσουμε τη βία κοινοτοπία, θέλουμε ειρήνη».

Οι αρχές πρέπει να δουν «ότι η χώρα μας βρίσκεται μέσα στην αγωνία, ότι βυθίζεται σε αιματοχυσία», τόνισε από την πλευρά του ο Μαρτίν Λιμ, αγρότης, 62 ετών.

Η κυβέρνηση υπό την πρόεδρο της εθνικιστικής αριστεράς Κλαούδια Σέινμπαουμ έστειλε 15.000 στρατιωτικούς στην πολιτεία Σιναλόα, αλλά ούτε αυτή η ανάπτυξη, ούτε η αύξηση των κατασχέσεων όπλων και ναρκωτικών έφερε ανάσχεση του κύματος βίας. Μόνο προχθές Σάββατο, δολοφονήθηκαν τουλάχιστον επτά άνθρωποι.

Πολλοί από τους διαδηλωτές στην Κουλιακάν φώναζαν συνθήματα εναντίον της προέδρου Σέινμπαουμ και ορισμένοι έκαψαν ομοίωμά της από χαρτόνι.

Ορισμένοι συνδέουν την πρόεδρο με τον πρώην κυβερνήτη Ρουβέν Ρότσα Μόγια, μέλος του κυβερνώντος κόμματος MORENA, που οι αρχές των ΗΠΑ ζήτησαν να συλληφθεί και να εκδοθεί για φερόμενους δεσμούς με το καρτέλ, η κ. Σέινμπαουμ αρνείται να ικανοποιήσει το αίτημα της Ουάσιγκτον.

Ο κ. Ρότσα Μόγια απορρίπτει τις κατηγορίες. Η κ. Σέινμπαουμ λέει ότι η αμερικανική δικαιοσύνη δεν έχει παρουσιάσει πειστικές αποδείξεις σε βάρος του. Ωστόσο, η πρόεδρος φρόντισε να πάρει αποστάσεις από τον κομματικό της σύντροφο.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει χαρακτηρίσει το καρτέλ Σιναλόα «ξένη τρομοκρατική οργάνωση» κι έχει απειλήσει επανειλημμένα να διατάξει επέμβαση του στρατού των ΗΠΑ στη μεξικανική επικράτεια.