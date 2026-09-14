Μια συγκλονιστική ιστορία επιβίωσης στα εχθρικά εδάφη του Ιράν περιέγραψε για πρώτη φορά δημόσια Αμερικανός στρατιωτικός της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ. Ο «Dude 44 Bravo», όπως ήταν το διακριτικό κλήσης του, επέζησε σχεδόν 50 ώρες μόνος, σοβαρά τραυματισμένος και χωρίς νερό ή τροφή, αφού το μαχητικό του F-15E Strike Eagle στο οποίο επέβαινε, καταρρίφθηκε.

Η στιγμή που βρέθηκε να πέφτει στο κενό με ένα κατεστραμμένο αλεξίπτωτο, η προσπάθειά του να αποφύγει τις ιρανικές δυνάμεις που τον αναζητούσαν και η πολύπλοκη επιχείρηση για τη διάσωσή του συνθέτουν μια ιστορία που μοιάζει βγαλμένη από κινηματογραφικό σενάριο. Ο ίδιος μίλησε για την περιπέτειά του δημοσίως για πρώτη φορά, περιγράφοντας στην εκπομπή «60 Minutes» τις ώρες που έδωσε μάχη για να παραμείνει ζωντανός μέχρι να φτάσουν οι Αμερικανοί διασώστες.

Ο συνταγματάρχης της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ που διασώθηκε από το Ιράν τον Απρίλιο αποκάλυψε την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου ότι η «πιο τρομακτική στιγμή» κατά τη διάρκεια σχεδόν δύο ημερών επιβίωσης σε εχθρικό έδαφος ήταν όταν έπεφτε στο έδαφος με κατεστραμμένο αλεξίπτωτο.

Το αεροσκάφος του καταρρίφθηκε στις 3 Απριλίου από ιρανικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε από φορητό εκτοξευτήρα ώμου και συνετρίβη στην επαρχία Κογιλουγέ και Μπογέρ Αχμάντ, στο νοτιοδυτικό τμήμα του Ιράν, κοντά στο Ιράκ. Η πρόσκρουση του πυραύλου ήταν σαν «να σε χτυπάει εμπορική αμαξοστοιχία», είπε ο Bravo.

Ο πιλότος και συνάδελφός του, με το διακριτικό κλήσης «Alpha», εκτίναξε και τους δύο από το μαχητικό αεροσκάφος αξίας 30 εκατομμυρίων δολαρίων, όμως το αλεξίπτωτο του Bravo δεν άνοιξε, όπως είπε.

“The moment a PJ showed up to me on that ridgeline was one of the greatest moments of my life,” says Bravo, the U.S. Air Force officer who was shot down and stranded behind enemy lines in Iran, referring to the pararescue specialists who picked him up. https://t.co/5ZAghyd0wG pic.twitter.com/53PeuvtgkV — 60 Minutes (@60Minutes) September 14, 2026

«Το αλεξίπτωτό μου είχε υποστεί ζημιά από την επίθεση. Κάποια στιγμή, όταν κοίταξα ψηλά είδα ότι δεν είχα αλεξίπτωτο… ήταν το πιο τρομακτικό πράγμα που έχω βιώσει ποτέ», περιέγραψε ο Bravo.

Ο ίδιος εκτιμά πως έπεφτε προς το έδαφος με ταχύτητα μεταξύ 113-161 χλμ. την ώρα. «Δεν επικεντρωνόμουν τόσο στην ταχύτητα με την οποία έπεφτα. Αντίθετα, επικεντρωνόμουν στο να διορθώσω το σοβαρό πρακτικό πρόβλημα που είχα εκείνη τη στιγμή. Έκανα ό,τι μπορούσα για να ξεδιπλώσω και να τραβήξω τα κομμάτια του αλεξίπτωτου ώστε να ελευθερωθούν και να σωθώ», είπε.

Ο συνταγματάρχης υπέστη κάταγμα στη σπονδυλική στήλη, κάταγμα στο χέρι, κάταγμα στον ώμο και διάστρεμμα στον αστράγαλο, καθώς και τραύματα στο κεφάλι και το πρόσωπο. Ενώ ο συνάδελφός του διασώθηκε από αμερικανικές δυνάμεις μέσα σε λίγες ώρες, ο Bravo αναγκάστηκε να επιβιώσει σχεδόν 50 ώρες, εγκλωβισμένος με σοβαρά τραύματα και χωρίς νερό ή φαγητό.

Παρά τις συνθήκες, κατάφερε να αποφύγει τον εντοπισμό του από τις ιρανικές δυνάμεις, οι οποίες είχαν προσφέρει αμοιβή 60.000 δολαρίων για τη σύλληψή του.

Ο συνταγματάρχης, μάλιστα, ανέβηκε σε μια κορυφογραμμή των Ορέων Ζάγκρος σε υψόμετρο περίπου 2.130 μέτρων και κρύφτηκε σε μια σχισμή περιμένοντας να φτάσουν οι διασώστες του, έχοντας παράλληλα να διαχειριστεί το επικίνδυνο και αφιλόξενο τοπίο της ερήμου.

«Είχα τραυματισμούς, αλλά όλοι μας εκπαιδευόμαστε να προσαρμοζόμαστε και να ξεπερνάμε ό,τι αντιμετωπίζουμε», είπε. «Κινήθηκα όσο πιο γρήγορα μπορούσα, παρά τους τραυματισμούς, μακριά από το σημείο όπου προσγειώθηκα».

«Ποτέ μην κάθεσαι με σταυρωμένα τα χέρια, γιατί μπορεί να καταλήξεις στην ιρανική τηλεόραση», είπε ο Bravo αστειευόμενος.

First on 60 Minutes: Newly declassified video shows service members from U.S. Joint Special Operations Command rescuing Bravo, one of the two U.S. Air Force officers shot down over Iran in April. Bravo was stranded for two days – alone and badly wounded, behind enemy lines.… pic.twitter.com/jAfLa5tfL7 — 60 Minutes (@60Minutes) September 14, 2026

«Είτε είναι ζωντανοί είτε όχι, θα πάμε να τους πάρουμε»

Την πρώτη του ημέρα στο Ιράν, όταν πια είχε νυχτώσει, ο αξιωματικός οπλικών συστημάτων έστειλε μέσω ασυρμάτου ένα σύντομο αλλά ηχηρό μήνυμα προς τις αμερικανικές δυνάμεις, το οποίο οι αμερικανικές αρχές αρχικά θεώρησαν πιθανή προσπάθεια των ιρανικών δυνάμεων να τους παρασύρει σε παγίδα. Τότε, ο Bravo έστειλε και άλλα μηνύματα μέσω ασυρμάτου, προκειμένου να ενημερώσει τις αμερικανικές δυνάμεις ότι ήταν πράγματι ο ίδιος.

«Όταν βρήκα λίγο χρόνο να αναλογιστώ όλα όσα είχα περάσει, έστειλα το μήνυμα “ο Θεός είναι καλός”, θέλοντας να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για όλα όσα είχα καταφέρει να ξεπεράσω», είπε ο Bravo.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, είπε στο «60 Minutes» ότι τον ξύπνησαν το βράδυ για να τον ενημερώσουν ότι το αεροσκάφος είχε καταρριφθεί. «Είτε είναι ζωντανοί είτε όχι, θα πάμε να τους πάρουμε», είπε ο ίδιος.

Ο πιλότος Alpha, προσγειώθηκε περίπου 8 χιλιόμετρα μακριά από τον Bravo και διασώθηκε από αμερικανικές ειδικές δυνάμεις μέσα σε λίγες ώρες, σε μια επικίνδυνη επιχείρηση κατά τη διάρκεια της ημέρας. Υπέστη μόνο ελαφρούς τραυματισμούς.

Η μεγάλη επιχείρηση διάσωσης, κατά τη διάρκεια της οποίας αμερικανικά ελικόπτερα δέχτηκαν πυρά, δεν κατάφεραν να εντοπίσουν τον Bravo, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να οργανωθεί δεύτερη αποστολή την επόμενη ημέρα. «Ήταν μια πραγματικά δύσκολη απόφαση», είπε ο Χέγκσεθ. «Δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι βρισκόμουν στην αίθουσα επιχειρήσεων και έλεγα: “Εντάξει, υποθέτω ότι θα πάμε στις 24 ώρες”, που σημαίνει ότι ο Bravo θα παραμείνει στο εχθρικό έδαφος για ουσιαστικά άλλες 24 ώρες».

Ο αεροπόρος τελικά διασώθηκε σε μια σύνθετη επιχείρηση που περιλάμβανε δεκάδες αεροσκάφη και μη επανδρωμένα αεροσκάφη MQ-9 Reaper. Στην επιχείρηση συμμετείχαν δύο μεγάλα αεροσκάφη έρευνας και διάσωσης, τα οποία βρίσκονταν σε έναν αυτοσχέδιο διάδρομο προσγείωσης στην έρημο. Από εκεί έστειλαν μικρά ελικόπτερα «Little Bird» για να εντοπίσουν τον αεροπόρο στην κορυφογραμμή.

“I don’t have this story without faith,” says Bravo, the U.S. Air Force officer who was rescued from Iran.



“I am not saying faith is [a] replacement for training,” he says. “Training helps us understand what we do. But faith is the backstop of all of my actions.”… pic.twitter.com/No5Ty8kOpO — 60 Minutes (@60Minutes) September 14, 2026

Έπειτα από σχεδόν 50 ώρες αγωνίας και επιβίωσης, ο Bravo είπε ότι η στιγμή που είδε τους διασώστες του ήταν «μία από τις σπουδαιότερες στιγμές» της ζωής του. Μόλις ανέβηκε στο αεροσκάφος διάσωσης ο ίδιος κατάφερε να τηλεφωνήσει στη σύζυγό του στις ΗΠΑ και να της πει ότι ήταν ασφαλής. «Ένιωθα πραγματικά περήφανος για εκείνη και ευγνώμων για τη δύναμη που έδειξε», σημείωσε.

Όπως τόνισε, «Είναι μια ιστορία ομαδικής δουλειάς, εκπαίδευσης, πίστης, αποφάσεων και ηγεσίας – μια ιστορία που θα μείνει στην ιστορία ως παράδειγμα του τι είναι διατεθειμένη να κάνει η Αμερική, προκειμένου να τηρήσει την υπόσχεσή της και να μην αφήσει κανέναν πίσω».

«Θα είμαι ευγνώμων μέχρι την τελευταία μέρα της ζωής μου στον πιλότο και συνάδελφό μου, Alpha, που έσωσε τις ζωές μας και πήρε τη γρήγορη απόφαση να μας εκτινάξει από το αεροσκάφος», πρόσθεσε, σύμφωνα με τη New York Post.