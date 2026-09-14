Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου ότι θα ήθελε να δει μια ενωμένη Ιρλανδία προκάλεσαν αντιδράσεις σε ολόκληρο το νησί και τη Μεγάλη Βρετανία, καθώς δεν ήταν σαφές αν αυτό αντιπροσώπευε μια νέα πολιτική της αμερικανικής κυβέρνησης ή αν επρόκειτο για ένα αυθόρμητο σχόλιο ενός προέδρου που του αρέσει να δέχεται ερωτήσεις από δημοσιογράφους και να δίνει απαντήσεις.

«Θα λάτρευα να δω μια Ενωμένη Ιρλανδία. Θεωρώ ότι θα συμβεί αναπόφευκτα και μπορεί κάλλιστα να συμβεί ακόμα και τώρα», είπε επί λέξει μετά τη συνάντησή του με τον Ιρλανδό πρωθυπουργό, Μίχολ Μάρτιν. Ποιος ήταν όμως ο στόχος του; Προσπαθούσε άραγε να προσεγγίσει τους Ιρλανδοαμερικανούς ανεξάρτητους ή αναποφάσιστους ψηφοφόρους στις ΗΠΑ, πολλοί από τους οποίους τα τελευταία χρόνια έχουν μετακινηθεί από το Ρεπουμπλικανικό στο Δημοκρατικό Κόμμα και αντίστροφα;

Κάποιοι από αυτούς πράγματι υποστηρίζουν μια ενωμένη Ιρλανδία και, έτσι, σε αυτή την περίοδο όπου κάθε ψήφος μετράει, ίσως αυτό να έπαιξε κάποιο ρόλο.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον, εξασφάλισε μεγάλη υποστήριξη από τους Ιρλανδοαμερικανούς όταν διεκδικούσε την προεδρία, υποσχόμενος ότι θα εμπλακεί ενεργά στην ειρηνευτική διαδικασία.

Τον ψήφισαν και εκείνος τήρησε την υπόσχεσή του, ενώ μεγάλο μέρος αυτής της δουλειάς οδήγησε στις βάσεις της Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής.

Όμως η ιρλανδοαμερικανική κοινότητα είναι πλέον διαφορετική, όπως και η Αμερική είναι πλέον διαφορετική, καθώς η συζήτηση σε θέματα εξωτερικής πολιτικής έχει γίνει πιο πολωμένη. Όποιες κι αν ήταν οι προθέσεις του, οι συνέπειες των δηλώσεών του προκάλεσαν πολιτικό ανεμοστρόβιλο.

Ο πρόεδρος Τραμπ φαίνεται ότι στη συνέχεια το αντιλήφθηκε όταν, σε μια μεταγενέστερη εκδήλωση, δήλωσε ότι δεν υπήρχε «καλή» απάντηση στο ερώτημα της ιρλανδικής ενότητας.

Ωστόσο, αντί να υπαναχωρήσει, υπαινίχθηκε ότι ένα τέτοιο σενάριο θα ήταν «cool».

Στο εσωτερικό του Ηνωμένου Βασιλείου ξεκίνησε και πάλι συζήτηση για το μεγάλο τους εθνικό και ευαίσθητο θέμα.

Οι πολιτικοί των Ενωτικών, καθώς και η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, έσπευσαν να υποβαθμίσουν την «μη βοηθητική» παρέμβαση του Τραμπ.

Τη συνέκριναν με άλλες βιαστικές «Τραμπικές» δηλώσεις, όπως η πρόταση να αναλάβουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας ή να γίνει ο Καναδάς η 51η πολιτεία των ΗΠΑ.

Όμως, σε αντίθεση με εκείνες τις περιπτώσεις, η συζήτηση γύρω από την επανένωση της Ιρλανδίας είναι πραγματική και βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ στη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής υπάρχει μια πολιτική οδός που θα μπορούσε να οδηγήσει στην πραγματοποίησή της. Στα τέλη Αυγούστου ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο δημοψηφίσματος για το ζήτημα. Αναλυτές, πάντως, εκτιμούν ότι όσοι υποστηρίζουν την αποχώρηση της Βόρειας Ιρλανδίας από το Ηνωμένο Βασίλειο θα αξιοποιήσουν πολιτικά τις δηλώσεις αυτές.

Ήδη η ηγέτιδα του εθνικιστικού κόμματος Σιν Φέιν, Μέρι Λου ΜακΝτόναλντ, χαιρέτισε τις δηλώσεις, τονίζοντας ότι «η συζήτηση γύρω από την ιρλανδική ενότητα έχει μετατοπιστεί». Αλλά και ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Γκόρντον Μπράουν, δήλωσε πρόσφατα σε μια εκτενή συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Guardian, ότι είναι αναπόφευκτο η Ιρλανδία να ενωθεί κάποια στιγμή στο μέλλον. Ο ίδιος ήταν υπουργός Οικονομικών του Τόνι Μπλερ όταν υπογράφηκε η συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής το 1998. Το 2010, ως πρωθυπουργός, προώθησε τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον τομέα της δικαιοσύνης και της αστυνόμευσης στην κυβέρνηση συνασπισμού της Βόρειας Ιρλανδίας, ένα ακόμα σημαντικό βήμα προς τη συμφιλίωση.

Ενδεχομένως ο Αμερικανός πρόεδρος επιδίωκε να απομακρύνει την προσοχή από άλλα δύσκολα ζητήματα της επικαιρότητας, όπως η Γάζα ή η αντιπαράθεση με το Ιράν ή η τελευταία εξέλιξη με τους Χούθι. Το βέβαιο είναι ότι στην εξωτερική πολιτική έχει ταράξει για τα καλά τα «νερά της διεθνούς διπλωματίας».