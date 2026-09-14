Οι έρευνα για τον εντοπισμό και τη διάσωση 129 ανθρώπων που αγνοούνται ακόμη μετά το ναυάγιο πορθμείου που συνέδεε τα ινδονησιακά νησιά Ιάβα και Βόρνεο, ξεκίνησε εκ νέου σήμερα, Δευτέρα 14/9 το πρωί και ο μέχρι στιγμής επίσημος απολογισμός των θυμάτων του οποίου κάνει λόγο για τουλάχιστον έξι νεκρούς, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Το φέρι Virgo Transport 8 μετέφερε 213 επιβάτες και είχε 30μελές πλήρωμα. Απέπλευσε προχθές Σάββατο από τη Σουραμπάγια, στην Ιάβα, για την Μπαντζάρμασιν, στο Βόρνεο. Η επαφή με το πλοίο χάθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής.

Ο επικεφαλής της εθνικής υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης Μοχάμαντ Σιάφι επιβεβαίωσε σήμερα ότι έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 129 αγνοούνται. Κατορθώθηκε να σωθούν 108 άνθρωποι, επιβάτες και μέλη του πληρώματος.

Πέντε αεροσκάφη και 17 πλοία, ανάμεσά τους σκάφη του πολεμικού ναυτικού, έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή για να συμμετάσχουν στις έρευνες, σύμφωνα με τον αξιωματούχο.

«Θα εντατικοποιήσουμε τις επιχειρήσεις έρευνας σε έξι τομείς που έχουμε ορίσει, δίνοντας την προτεραιότητα σε θύματα που επιπλέουν», που βρίσκονται στην επιφάνεια, σημείωσε ο κ. Σιάφι.

Δύτες και μη επανδρωμένα υποβρύχια συστήματα αναπτύσσονται επίσης προκειμένου να εντοπιστούν θύματα μέσα στο πλοίο και γύρω από το κουφάρι του ναυαγίου, συνέχισε.

Το πορθμείο βυθίστηκε εν μέσω θαλασσοταραχής, κυμάτων ύψους 2,5 μέτρων. Δεν ήταν υπερβολικά φορτωμένο: μετέφερε χαμηλότερο αριθμό επιβατών από την ονομαστική μέγιστη χωρητικότητά του, που ήταν 500 επιβάτες, σημείωσε σήμερα ο υπουργός Μεταφορών Ντούντι Πούρουαγκαντι, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Τα ναυτικά δυστυχήματα είναι τρομακτικά συχνά στην Ινδονησία, αρχιπέλαγος 17.000 και πλέον νησιών που εξαρτάται σε πολύ υψηλό βαθμό από τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις, ιδίως λόγω των ανεπαρκών κανονισμών ασφαλείας και των απρόβλεπτων μετεωρολογικών συνθηκών.

Την περασμένη Δευτέρα, χάθηκε η επαφή με ταχύπλοο που είχε οκτώ επιβαίνοντες κοντά στο ηφαίστειο Άνακ Κρακατάου, στο δυτικό τμήμα της Ιάβας. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων, συμπεριλαμβανομένων πέντε δημοσιογράφων.