Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την υποστήριξή του στην ιδέα αποχώρησης της Βόρειας Ιρλανδίας από το Ηνωμένο Βασίλειο και ένωσής της με τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας, προκαλώντας νέο πολιτικό ενδιαφέρον γύρω από ένα από τα πιο ευαίσθητα ζητήματα της βρετανικής και ιρλανδικής πολιτικής.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την παρουσία του στο ανοιχτό πρωτάθλημα γκολφ της Ιρλανδίας, ο Αμερικανός πρόεδρος επέμεινε στις τοποθετήσεις που είχε κάνει μία ημέρα νωρίτερα στο Δουβλίνο.

«Έχεις τη Βόρεια Ιρλανδία και έχεις την Ιρλανδία και, όπως φαίνεται σε εμένα, ένα από τα πιο φυσικά πράγματα είναι να τις βάλεις μαζί», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτηση αυτή αγγίζει άμεσα το ζήτημα της συνταγματικής θέσης της Βόρειας Ιρλανδίας, η οποία αποτελεί τμήμα του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά όπου το ενδεχόμενο ενοποίησης με τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας παραμένει διαχρονικά στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης.

«Για τη Σκωτία δεν θα μιλήσω ακόμα»

Ο Τραμπ ρωτήθηκε και για την ανεξαρτησία της Σκωτίας, ωστόσο απέφυγε να τοποθετηθεί αναλυτικά.

«Ρωτήσατε για τη Σκωτία. Γι’ αυτό δεν θα μιλήσω ακόμα. Θα το κρατήσω για μία άλλη ημέρα», είπε.

Η δήλωσή του αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να επανέλθει στο θέμα, χωρίς πάντως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το ποια είναι η θέση του σχετικά με μια πιθανή νέα προσπάθεια ανεξαρτητοποίησης της Σκωτίας από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Υπόσχεση για «μέρισμα» 5.000 δολαρίων στους Αμερικανούς

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε και στην εσωτερική πολιτική σκηνή των ΗΠΑ, επαναλαμβάνοντας την υπόσχεσή του για την αποστολή ενός «μερίσματος» 5.000 δολαρίων σε ενήλικους Αμερικανούς πολίτες, εφόσον οι Ρεπουμπλικανοί διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η αμερικανική κυβέρνηση μπορεί «εύκολα» να καλύψει το κόστος του μέτρου και τόνισε ότι ο ίδιος τηρεί τις υποσχέσεις του.

Η δήλωση αυτή αναμένεται να τροφοδοτήσει περαιτέρω την προεκλογική αντιπαράθεση στις ΗΠΑ, καθώς το οικονομικό κόστος και η χρηματοδότηση μιας τόσο μεγάλης παροχής αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της κριτικής από τους πολιτικούς του αντιπάλους.

