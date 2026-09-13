Ιρανικό εμπορικό πλοίο επλήγη νωρίς σήμερα το πρωί στα ανοικτά του νότιου Ιράν, στα στενά του Ορμούζ, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματισθούν άλλοι τρεις, μετέδωσε ιρανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης επικαλούμενο τον κυβερνήτη της Κομητείας Κεσμ.

«Ένα εμπορικό πλοίο επλήγη γύρω στις 05:00 (04:30 ώρα Ελλάδας) σήμερα το πρωί στα ανοικτά του νησιού Χενγκάμ και του νησιού Κεσμ. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τρεις τραυματίσθηκαν», δήλωσε ο κυβερνήτης Αμίρ Τεϊμουρί, τον οποίο επικαλούνται η κρατική τηλεόραση και το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, χωρίς να διευκρινίσει την προέλευση αυτού του πλήγματος.

Στη διάρκεια της νύκτας είχαν αναφερθεί εκρήξεις γύρω από το Κεσμ, το μεγαλύτερο νησί στα στενά του Ορμούζ.