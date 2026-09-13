Η Μόσχα είναι διατεθειμένη να ξαναρχίσει διαπραγματεύσεις με το Κίεβο, αλλά δεν συμφωνεί να κηρύξει παράλληλα κατάπαυση του πυρός, δήλωσε ο επικεφαλής της διπλωματίας της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Η Ρωσία επιδεικνύει καλή θέληση, διαβεβαίωσε ο κ. Λαβρόφ στο περιθώριο της συνόδου της BRICS στο Νέο Δελχί.

«Παραμένουμε έτοιμοι για διαπραγματεύσεις, αλλά η στρατιωτική επιχείρηση δεν θα ανασταλεί» κατά τη διάρκειά τους, πρόσθεσε ωστόσο ο επί σειρά ετών επικεφαλής του υπουργείου Εξωτερικών.

Επανέλαβε πως η Μόσχα προσφέρει τη δυνατότητα στον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να πάει στη Ρωσία. «Αν θέλει να έρθει, ας έρθει», είπε ο Σεργκέι Λαβρόφ, προσθέτοντας πως «αυτή είναι ήδη τεράστια χειρονομία καλής θέλησης από πλευράς μας».

Ο κ. Ζελένσκι έχει απορρίψει κατηγορηματικά την ιδέα, που έριξε ο ρώσος ομόλογός του μήνες πριν.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ επέμεινε επίσης πως ο κ. Ζελένσκι θα πρέπει να πάει στην πρωτεύουσα της Ρωσίας αν πράγματι επιθυμεί να συναντηθεί με τον ρώσο ομόλογό του. «Αν θέλει στ’ αλήθεια να μιλήσει με τον Πούτιν, θα πρέπει να έρθει στη Μόσχα», ανέφερε ο κ. Πεσκόφ, παρών στο νέο Δελχί, ερωτηθείς για τη σεναριολογία περί ενδεχόμενης συνόδου κορυφής στο Μαϊάμι, στη σύνοδο της G20 τον Δεκέμβριο.

Η Ουκρανία δεν είναι μέλος της G20.

Οι ΗΠΑ καταβάλλουν νέα προσπάθεια για την επανέναρξη διαπραγματεύσεων ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ουκρανία, τεσσεράμισι χρόνια μετά το ξέσπασμα του πολέμου ανάμεσά τους. Τελευταία κυκλοφορούν σενάρια περί τριμερούς συνόδου κορυφής, που θα μπορούσε να οργανωθεί από τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Διαψεύδει το CNN η Λιβύη για την παραχώρηση βάσης της στους Ουκρανούς

Η Λιβύη διέψευσε χθες Σάββατο ότι επέτρεψε στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει στρατιωτική βάση στο βορειοδυτικό τμήμα της επικράτειάς της για να επιτεθεί με ναυτικά μη επανδρωμένα οχήματα επιφανείας εναντίον πλοίων που φέρονται να ανήκουν στον «στόλο φάντασμα» της Ρωσίας στη Μεσόγειο, πληροφορία που μετέδωσε το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

Χωρίς να κατονομάσει το μέσο ενημέρωσης, το υπουργείο Άμυνας της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης εθνικής ενότητας (ΚΕΕ) στην Τρίπολη τόνισε πως «έλαβε γνώση κατηγοριών που περιέχονται σε άρθρο του Τύπου, σύμφωνα με τις οποίες η στρατιωτική βάση στη Μισράτα χρησιμοποιήθηκε ως σημείο αναχώρησης για τη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων με στόχο μέρη ή συμφέροντα του εξωτερικού».

Το υπουργείο «διαψεύδει κατηγορηματικά την ύπαρξη οποιασδήποτε συμφωνίας, διευθέτησης ή συντονισμού που επιτρέπει τη χρήση» της βάσης αυτής, «ή οποιασδήποτε άλλης εθνικής στρατιωτικής εγκατάστασης» προκειμένου να εξαπολυθούν «επιθέσεις ή στρατιωτικές επιχειρήσεις φύσης εκτός του πλαισίου των αποστολών του κυρίαρχου λιβυκού κράτους», προστίθεται στην ανακοίνωσή του.

Επικαλούμενη πηγή του στη στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας, το CNN ανέφερε ότι χειριστές ναυτικών drones αναπτύχθηκαν στη βορειοδυτική Λιβύη από τα τέλη του 2025.

Σύμφωνα με άλλη πηγή του αμερικανικού δικτύου, στρατιωτική βάση στη Μισράτα χρησιμοποιήθηκε για να εξαπολυθούν μη επανδρωμένα οχήματα επιφανείας εναντίον του ρωσικού σκιώδους στόλου δεξαμενόπλοιων στη Μεσόγειο, με αντάλλαγμα εκπαίδευση τοπικών δυνάμεων.

Στις αρχές Μαρτίου, η λιβυκή αρχή λιμένων ανακοίνωσε ότι στο ρωσικό δεξαμενόπλοιο μεταφοράς μεθανίου Arctic Metagaz σημειώθηκαν «ξαφνικές εκρήξεις» ακολουθούμενες από «σφοδρή πυρκαγιά» βόρεια του λιμανιού της Σύρτης.

Η Μόσχα κατηγόρησε το Κίεβο ότι διεξήγαγε επίθεση με θαλάσσια drones που εξαπέλυσε από τις λιβυκές ακτές.