Οι αρχές της Χιλής συνέλαβαν σχεδόν 300 ανθρώπους κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων για να τιμηθεί η μνήμη των θυμάτων της στρατιωτικής δικτατορίας του Αουγκούστο Πινοτσέτ, ανακοίνωσε χθες Σάββατο η κυβέρνηση της χώρας, η οποία δεν οργάνωσε επίσημες εκδηλώσεις.

Στις διαδηλώσεις, που οργανώθηκαν για την 53η επέτειο του στρατιωτικού πραξικοπήματος υπό τον στρατηγό Πινοτσέτ την 11η Σεπτεμβρίου 1973 που ανέτρεψε τον σοσιαλιστή πρόεδρο Σαλβαδόρ Αγιέντε, τέθηκαν προχθές Παρασκευή και χθες Σάββατο 284 άνθρωποι, ανάμεσά τους 31 ανήλικοι, ανέφερε μέσω X ο υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας Μαρτίν Αράου.

Χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν στον δρόμο για να καταδικάσουν τη στρατιωτική δικτατορία που άφησε πίσω τουλάχιστον 3.200 θύματα, νεκρούς και αγνοούμενους.

Για πρώτη φορά μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη Χιλή, το 1990, δεν υπήρξε καμιά επίσημη εκδήλωση.

«Δεν μπορώ να διαγράψω την ιστορία, ούτε μπορώ όμως να ζητώ να καταδικαστούν συμπατριώτες μας να μην μπορούν να ατενίσουν το μέλλον του έθνους μας», είπε κατά τη διάρκεια ομιλίας του προχθές Παρασκευή στην περιοχή Λος Ρίος (νότια) ο πρόεδρος της άκρας δεξιάς Χοσέ Αντόνιο Καστ.

Κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, μερίδα συγκεντρωμένων έριξε πέτρες εναντίον αστυνομικών και συγκρούστηκε μαζί τους χρησιμοποιώντας ρόπαλα. Οι δυνάμεις επιβολής της τάξης αντέδρασαν χρησιμοποιώντας δακρυγόνα και εκτοξευτήρες νερού υπό πίεση, σύμφωνα με τις αρχές.

Ανάμεσα στους 284 συλληφθέντες –ο αριθμός τους είναι αυξημένος κατά 80% σε σχέση με πέρυσι– ήταν 16 «αλλοδαποί» και 31 «ανήλικοι», διευκρίνισε ο υπουργός Αράου.

Οι υπηρεσίες του αναφέρθηκαν σε 198 «βίαια επεισόδια», διευκρινίζοντας πως δεν διαπιστώθηκαν σοβαροί τραυματισμοί.

«Θα συνεχίσουμε να είμαστε αυστηροί, να αντιμετωπίζουμε τη βία και να προστατεύουμε την ηρεμία των οικογενειών της Χιλής», είπε ο υπουργός.

Οι κυριότερες μαζικές κινητοποιήσεις έγιναν στο κεντρικό νεκροταφείο στην πρωτεύουσα Σαντιάγο, όπου βρίσκεται το μαυσωλείο της οικογένειας Αγιέντε, με παρόντες την κόρη του και πρώην γερουσιάστρια Ισαβέλ Αγιέντε και τον πρώην πρόεδρο της αριστεράς Γκαμπριέλ Μπόριτς.

Συγκεντρώσεις έγιναν επίσης στο προεδρικό μέγαρο Λα Μονέδα, εκεί όπου ο Σαλβαδόρ Αγιέντε αντιστάθηκε στους πραξικοπηματίες μέχρι τον θάνατό του –αυτοκτόνησε– και στο Εθνικό Στάδιο, που είχε μετατραπεί σε κέντρο φυλάκισης και βασανιστηρίων κατά τη διάρκεια της χούντας του στρατηγού Πινοτσέτ.