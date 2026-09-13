Η τύχη ενός ινδονησιακού επιβατικού πλοίου με 243 επιβαίνοντες αγνοείται σήμερα καθώς χάθηκε κάθε επαφή μαζί του ενώ ταξίδευε από την πόλη Σουραμπάγια της Ανατολικής Ιάβας προς την πόλη Μπαντζαρμασίν του Νότιου Καλιμαντάν στη διάρκεια κακοκαιρίας, ανέφερε σε δήλωσή της η υπηρεσία έρευνας και διάσωσης της Ινδονησίας.

Σύμφωνα με την εν λόγω υπηρεσία, πρόκειται για το πλοίο Virgo Transport 8 και μονάδες έρευνας και διάσωσης έχουν σταλεί στη θέση από την οποία το επιβατικό σκάφος είχε εκπέμψει για τελευταία φορά.