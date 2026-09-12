«Ποτέ ξανά η μισαλλοδοξία και το μίσος να βλάψουν τον ιερό αυτό τόπο του εθνικού προσκυνήματος του Αγίου Νικολάου ούτε την πόλη μας. Ο Ι.Ν. του Αγίου Νικολάου στέκει εκεί για να διακηρύσσει ότι ο αμοιβαίος σεβασμός, ο διάλογος και η κατανόηση αποτελούν τη μόνη οδό προς τα εμπρός».

Την επισήμανση αυτή έκανε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος μετά το πέρας της επιμνημόσυνης δέησης που τελέστηκε στο εθνικό προσκύνημα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για τα θύματα των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου, είκοσι πέντε χρόνια μετά τη θλιβερή ημέρα.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, που προεξήρχε της τελετής, κάλεσε τους παρευρισκόμενους να απορρίψουν τον διχασμό και να υπερασπιστούν τις αξίες που αντιπροσωπεύει το εθνικό προσκύνημα που έχει ιδιαίτερο ρόλο ως ζωντανό μνημείο στο Σημείο Μηδέν.

«Δεν μπορούσαμε να φέρουμε πίσω εκείνους που χάθηκαν άδικα. Μπορούμε όμως να διαφυλάξουμε την ευγένεια, τον ηρωισμό, το θάρρος και τελικά την ανθρωπιά μας σε έναν ιερό χώρο ανοιχτό σε όλους», τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος.

«Μια ολόκληρη γενιά Αμερικανών», συνέχισε, «έχει πλέον μεγαλώσει μετά την 11η Σεπτεμβρίου, γεγονός που καθιστά ακόμη σημαντικότερη τη διατήρηση της μνήμης. Η συλλογική μας ευθύνη να αποτελούμε ζωντανή μνήμη θα μεγαλώνει όσο περνούν τα χρόνια».

Στην τελετή παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνι, ο ρωμαιοκαθολικός αρχιεπίσκοπος της Ν.Υ., Ρόναλντ Χιξ, η γενική πρόξενος της Ελλάδας στη Ν.Υ., Ιφιγένεια Καναρά, ο γενικός πρόξενος της Κύπρου εκεί, Κυριάκος Πογιατζής, εκπρόσωποι θρησκευτικών κοινοτήτων και δημόσιων φορέων, διασώστες, επιζώντες, συγγενείς θυμάτων, ιερείς και πλήθος πιστών.

An amazing photo of Mayor Zohran Mamdani, Pope Leo XIV’s new archbishop of New York, Ronald Hicks, and Archbishop Elpidophoros pic.twitter.com/jgArSfdJda — Christopher Hale (@ChristopherHale) September 11, 2026

Η τελετή άρχισε με την παρουσίαση των σημαιών και την ανάκρουση του εθνικού ύμνου των ΗΠΑ, ενώ ακολούθησε ομιλία του προϊσταμένου του ιερού ναού, π. Ανδρέα Βυθούλκα, ο οποίος κάλεσε τους παρευρισκόμενους σε ενός λεπτού σιγή και περισυλλογή.

Ιδιαίτερα συγκινητικές ήταν οι προσωπικές μαρτυρίες της Ανθούλας Κατσιματίδη και του π. Παντελεήμονα Παπαδόπουλου, οι οποίοι μίλησαν για όσα τραγικά βίωσαν την 11η Σεπτεμβρίου και για τον τρόπο με τον οποίο εκείνη η ημέρα εξακολουθεί να επηρεάζει τη ζωή των Νεοϋορκέζων και όλων των Αμερικανών.

This afternoon, I joined Archbishop Elpidophoros and faith leaders at St. Nicholas National Shrine to mark the 25 years since the horrific terror attacks of 9/11 and reflect on the resilience of our city.



St. Nicholas was the only house of worship destroyed on September 11. Its… pic.twitter.com/ex4HJtHZ2F — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) September 11, 2026

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνι, αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην ανοικοδόμηση του προσκυνήματος, το οποίο χαρακτήρισε ισχυρό σύμβολο της ανάκαμψης της Ν.Υ., ενώ υπενθύμισε τον σεβασμό με τον οποίο οι διασώστες αντιμετώπισαν τον χώρο του Αγίου Νικολάου μετά την καταστροφή του, όταν ανέσυραν προσεκτικά από τα συντρίμμια, βίβλους, κηροπήγια και άλλα ιερά αντικείμενα του ναού.

«Η αλληλεγγύη που επέδειξαν οι πολίτες», επισήμανε, «ήταν συγκλονιστική και η μνήμη της τραγωδίας παραμένει ζωντανή στον Άγιο Νικόλαο».