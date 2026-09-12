Tην αντίθεσή της στην απόφαση της Ουάσινγκτον να παρατείνει έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2027 την άρση του εμπάργκο όπλων προς την Κυπριακή Δημοκρατία εκφράζει η Άγκυρα μέσω ανακοίνωσής της.

Το τουρκικό ΥΠΕΞ υποστηρίζει ότι η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να αυξήσει την ένταση στο νησί και να υπονομεύσει περαιτέρω την εμπιστοσύνη μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.

Η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ

Ανακοινώθηκε ότι η απόφαση για την άρση του αμερικανικού εμπάργκο όπλων κατά της Ελληνοκυπριακής Διοίκησης της Νότιας Κύπρου (ΕΚΔΝΚ) παρατάθηκε για ένα ακόμη έτος, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2027. Συντασσόμαστε με τις απόψεις που διατυπώθηκαν στη δήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου (ΤΔΒΚ) σχετικά με το ζήτημα αυτό.

Σε μια περίοδο κατά την οποία η ελληνοκυπριακή πλευρά εντείνει την πίεση προς τον τουρκοκυπριακό λαό —ο οποίος είναι συνιδιοκτήτης του νησιού— σε όλους τους τομείς και υπονομεύει την περιφερειακή σταθερότητα μέσω δραστηριοτήτων βαρέος εξοπλισμού, επαναλαμβάνουμε την ανάγκη αποφυγής ενεργειών που θα κλόνιζαν περαιτέρω την εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών στο νησί.

Ως Μητέρα Πατρίδα και Εγγυήτρια Δύναμη, η Τουρκία θα διασφαλίζει την ασφάλεια του τουρκοκυπριακού λαού υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, υπερασπιζόμενη παράλληλα τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά του, και θα συνεχίσει με αποφασιστικότητα τις προσπάθειές της ώστε η ΤΔΒΚ να καταλάβει τη θέση που της αξίζει στη διεθνή κοινότητα.