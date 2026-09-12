Εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στο νησί Κεσμ του νότιου Ιράν, στα Στενά του Ορμούζ.

«Πριν από λίγα λεπτά ακούστηκε ο θόρυβος δύο εκρήξεων στο νησί Κεσμ, προερχόμενων από τη θάλασσα», μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο Irna.

Τις δύο τελευταίες εβδομάδες, το Ιράν έβαλε στο στόχαστρο δεξαμενόπλοια που διέπλεαν το στενό, καθώς και αμερικανικές βάσεις σε χώρες του Κόλπου, σε αντίποινα για τις επιθέσεις του αμερικανικού στρατού σε ιρανικούς στόχους.