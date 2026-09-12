Για περίπου μισή ώρα διακόπηκε το βράδυ της Παρασκευής η εναέρια κυκλοφορία στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών, έπειτα από τον εντοπισμό drone στην περιοχή, σύμφωνα με τον πάροχο υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας του Βελγίου, Skeyes.

Μετά τον εντοπισμό του μη επανδρωμένου αεροσκάφους τέθηκε σε εφαρμογή το σχετικό πρωτόκολλο ασφαλείας, το οποίο προβλέπει διακοπή της κυκλοφορίας στους διαδρόμους προσγείωσης και απογείωσης έως και 30 λεπτά μετά την τελευταία αναφορά για drone.

Εκπρόσωπος της Skeyes, Κουρτ Βερβίλγκεν, δήλωσε ότι το drone εξαφανίστηκε μετά τις σχετικές αναφορές, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες για τον τύπο του ή για τον αριθμό των πτήσεων που ενδέχεται να επηρεάστηκαν ή να εκτράπηκαν.

Το περιστατικό επαναφέρει τις ανησυχίες που είχαν προκαλέσει μια σειρά παρόμοιων εμφανίσεων στο Βέλγιο τον περασμένο Νοέμβριο, όταν drones είχαν εντοπιστεί κοντά σε πολιτικά αεροδρόμια, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και πυρηνικό σταθμό.

Τότε, οι βελγικές αρχές είχαν ανακοινώσει την προμήθεια αμυντικών drones-καμικάζι από εταιρεία της Λετονίας, ενώ αξιωματούχοι είχαν κάνει λόγο για ενδείξεις ρωσικής ανάμειξης. Ωστόσο, είχαν διευκρινίσει ότι δεν διέθεταν αποδεικτικά στοιχεία. Η Μόσχα είχε αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή.