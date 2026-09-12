Πυρκαγιά σε οίκο ευγηρίας στοίχισε τη ζωή σε 16 τροφίμους, ανακοίνωσε σήμερα ο δήμος του Πιτρουφκέν, στην περιφέρεια της Αραουκανίας, στα νότια του Σαντιάγο στη Χιλή.
«Εκφράζουμε την οδύνη μας για τους θανάτους 16 ηλικιωμένων ανθρώπων σε αυτήν την καταστροφή», ανέφερε ο δήμος στην ανακοίνωσή του.
🇨🇱 | URGENTE: Al menos 16 personas han muerto después de que un incendio arrasara con la residencia de ancianos cerca de Pitrufquén en Chile. pic.twitter.com/bOJgn7ANrZ— Alerta News 24 (@AlertaNews24) September 12, 2026
Η πυρκαγιά, τα αίτια της οποίας δεν έχουν διευκρινιστεί μέχρι στιγμής, ξεκίνησε το βράδυ της Παρασκευής και οι πυροσβέστες κατάφεραν να την θέσουν υπό έλεγχο το πρωί του Σαββάτου, τοπική ώρα.
#BREAKING 🚨 At least 9 people died and several were injured after a blaze engulfed a nursing home in Pitrufquén, Chile. Firefighters warn others may still be trapped inside. #ChileNoCaerá #Pitrufquen #FireEmergency #Fire #ChileNews #Tragedy #Firefighters #RescueOperation pic.twitter.com/LZiZEry0dx— VIRAL VOLT (@ViralVolT1) September 12, 2026