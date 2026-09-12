Σε μία ακόμα προσπάθεια απόδειξης ότι ο Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι ζωντανός, παρότι κανείς εδώ και έξι μήνες δεν τον έχει δει, παρά μόνο ακούσει μέσω ηχογραφημένων μηνυμάτων, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, διευκρίνισε ότι είναι ζωντανός και «εκτελεί τα καθήκοντά του».

«Οι ΗΠΑ έχουν βάλει στο στόχαστρο τους περισσότερους από τους ηγέτες μας. Ο Μοτζτάμπα είναι ζωντανός και εκτελεί τα καθήκοντά του. Η Αμερική δεν είναι σε θέση να εντοπίσει τον Μοτζτάμπα. Γι’ αυτό και διαδίδουν προπαγάνδα», δήλωσε σε συνέντευξή του στο India Today, καθώς ξεκίνησε η Σύνοδος Κορυφής των BRICS στο Δελχί, στην πρώτη επίσκεψή του στην Ινδία από την ανάληψη της προεδρίας το 2024.

Ο Μοτζτάμπα ανέλαβε τη θέση του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, μετά τον θάνατο του πατέρα του, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, την πρώτη ημέρα των κοινών αμερικανο-ισραηλινών επιθέσεων εναντίον του Ιράν. Ωστόσο, έκτοτε ο Μοτζτάμπα παραμένει απών από τη δημόσια σκηνή, ενώ κυκλοφορούν φήμες και εικασίες για την κατάσταση της υγείας του, ακόμα και για το αν παραμένει στη ζωή.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, είχε δηλώσει προηγουμένως ότι ο Μοτζτάμπα είχε υποστεί παραμόρφωση. Ενώ οι λεπτομέρειες σχετικά με την τοποθεσία και την κατάστασή του είναι ελάχιστες, αξιωματούχοι των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών έχουν δηλώσει στα ΜΜΕ ότι ο Μοτζτάμπα πιθανότατα βρίσκεται σε ένα μυστικό καταφύγιο με ελάχιστη πρόσβαση στον έξω κόσμο.