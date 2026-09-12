Μήνυμα με αφορμή την 46η επέτειο από το στρατιωτικό πραξικόπημα της 12ης Σεπτεμβρίου 1980 στην Τουρκία έστειλε ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υπογραμμίζοντας ότι οι συνέπειες της περιόδου εκείνης δεν πρέπει να ξεχαστούν.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε στους πολίτες που υπέστησαν διώξεις, βασανιστήρια και άδικες δικαστικές διαδικασίες μετά το πραξικόπημα.

«46 χρόνια μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα της 12ης Σεπτεμβρίου, εξακολουθούμε να αισθανόμαστε στην καρδιά μας τον πόνο των πολιτών μας που υπέστησαν διώξεις, κακοποιήσεις και άδικες θανατικές καταδίκες εκείνες τις σκοτεινές ημέρες», ανέφερε.

«Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ όσα προκάλεσε η 12η Σεπτεμβρίου». Ο Ερντογάν χαρακτήρισε το πραξικόπημα παρέμβαση στην πορεία και το μέλλον της Τουρκίας, τονίζοντας ότι οι συνέπειές του θα παραμείνουν στη συλλογική μνήμη.

«Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ όσα προκάλεσε στη χώρα μας η 12η Σεπτεμβρίου, η οποία αποτέλεσε παγίδα για το μέλλον της χώρας μας», σημείωσε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να επιτρέψει ξανά την ανακοπή της αναπτυξιακής της πορείας εξαιτίας στρατιωτικών παρεμβάσεων.

«Δεν θα επιτρέψουμε ξανά να παρεμποδιστεί η αναπτυξιακή μας πορεία από πραξικοπήματα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το πραξικόπημα της 12ης Σεπτεμβρίου 1980, υπό τον στρατηγό Κενάν Εβρέν, ανέτρεψε την πολιτική κυβέρνηση και μετά από αυτό ακολούθησε περίοδος εκτεταμένων συλλήψεων, βασανιστηρίων, πολιτικών διώξεων και εκτελέσεων. Η επέτειος εξακολουθεί να αποτελεί σημείο έντονης πολιτικής και κοινωνικής συζήτησης στην Τουρκία.