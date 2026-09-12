Μια συνάντηση μεταξύ του Ιράν και των κρατών του Κόλπου που έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα (14/9) στο Ομάν, θα αποτελέσει ευκαιρία για τη συζήτηση θεμάτων όπως τα Στενά του Ορμούζ, αλλά δεν αναμένεται να οδηγήσει στην υπογραφή συμφωνίας σχετικά με τη θαλάσσια οδό που βρίσκεται υπό αποκλεισμό, δήλωσε σήμερα, Σάββατο ένας Ιρανός υψηλόβαθμος αξιωματούχος.

Το Ιράν διαπραγματεύεται εδώ και μήνες με το Ομάν, το οποίο ελέγχει την απέναντι όχθη των στενών, για μια συμφωνία που θα ρυθμίζει τη διέλευση μέσω αυτών. Το Ομάν έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι οι διαπραγματεύσεις του υποστηρίζονται από άλλες αραβικές χώρες του Κόλπου.

Η Τεχεράνη ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι σχεδίαζε να συμμετάσχει σε συνάντηση με χώρες του Κόλπου στο Ομάν τη Δευτέρα. Το Ομάν δεν έχει ανακοινώσει επίσημα τη συνάντηση και άλλα κράτη της περιοχής έχουν παραμείνει μέχρι στιγμής σιωπηλά.

Ο Ιρανός αξιωματούχος, ο οποίος συζήτησε τα σχέδια υπό τον όρο της ανωνυμίας, ανέφερε ότι η συνάντηση της Δευτέρας συγκλήθηκε κατόπιν πρωτοβουλίας του Ομάν και θα αποτελέσει ένα φόρουμ για τη συζήτηση άλλων περιφερειακών ζητημάτων, καθώς και του Ορμούζ. Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, το Ιράν εξακολουθεί να επιδιώκει μία συμφωνία που θα του επιτρέψει να εισπράττει τέλη από τα πλοία που χρησιμοποιούν τα στενά, κάτι που το Ομάν απορρίπτει.

Το Μπαχρέιν δήλωσε το Σάββατο ότι δεν θα συμμετάσχει σε οποιαδήποτε συνάντηση με το Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ, μέχρι οι διπλωματικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών ν’ αποκατασταθούν. Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών του Μπαχρέιν επεσήμανε ότι η ασφάλεια και η σταθερότητα στην περιοχή «δεν μπορούν να διαφυλαχθούν μέσω μιας πολιτικής κατευνασμού» και ζήτησε τα Στενά του Ορμούζ να παραμείνουν ανοιχτά χωρίς «διακρίσεις, τέλη ή άδειες».

بيان وزارة الخارجية بشأن ما يُتداول عن اجتماع وزاري حول مضيق هرمزhttps://t.co/I3AERmYQOX pic.twitter.com/9RJvw19Zzy — وزارة الخارجية 🇧🇭 (@bahdiplomatic) September 12, 2026

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Λαμβάνοντας υπόψη τις αναφορές στα μέσα ενημέρωσης και στα κοινωνικά δίκτυα σχετικά με μια προτεινόμενη υπουργική συνάντηση για την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, το υπουργείο Εξωτερικών επιθυμεί να διευκρινίσει ότι το Βασίλειο του Μπαχρέιν δεν θα συμμετάσχει σε αυτήν και ότι δεν θα λάβει μέρος σε καμία συλλογική συνάντηση στην οποία θα συμμετέχει το Ιράν, έως ότου αποκατασταθούν οι διπλωματικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Η θέση αυτή έχει ήδη κοινοποιηθεί στους αδελφούς μας στο Σουλτανάτο του Ομάν μέσω επίσημων διαύλων. Αυτό δεν μειώνει σε καμία περίπτωση την εκτίμηση του Βασιλείου για τις ειλικρινείς προσπάθειές τους, ούτε τη δέσμευσή του στον διάλογο ως μέσο επίλυσης των διαφορών.

Το υπουργείο θεωρεί ότι ο διάλογος δεν μπορεί να βασίζεται στην αγνόηση των γεγονότων. Το Βασίλειο έχει υποστεί επιθέσεις που στόχευαν τις υποδομές και τα πολιτικά του κτήρια, μία εκ των οποίων, με στόχο μια δεξαμενή παραλίγο να οδηγήσει σε ολοκληρωτική καταστροφή, ενώ η επίθεση κατά του αγωγού πετρελαίου “Ανατολής-Δύσης” στην αδελφή Σαουδική Αραβία την Παρασκευή επιβεβαίωσε ότι η στοχοποίηση πολιτικών και οικονομικών εγκαταστάσεων αποτελεί ένα άμεσο κίνδυνο που δεν έχει πλέον περάσει.

Το υπουργείο επισημαίνει ότι η ασφάλεια και η σταθερότητα της περιοχής δεν βασίζονται στην παραβλέψη των επιθέσεων, δεν εξασφαλίζονται με τη σιωπή απέναντι στις συνέπειές τους και δεν διαφυλάσσονται με μια πολιτική κατευνασμού. Το Βασίλειο του Μπαχρέιν, το οποίο τηρεί τις σχέσεις καλής γειτονίας ως νομική υποχρέωση και όχι ως πολιτική ευγένεια, θεωρεί ότι η ειρήνη στηρίζεται σε τέσσερις βασικές αρχές, καμία από τις οποίες δεν είναι περιττή: τη διακοπή των επιθέσεων, την ανάληψη της διεθνούς ευθύνης για αυτές και την αποκατάσταση της ζημίας που προκάλεσαν, τον σεβασμό της κυριαρχίας των κρατών και τη μη χρήση του εδάφους οποιουδήποτε κράτους ως ορμητηρίου για επίθεση εναντίον των γειτόνων του, καθώς και την επίλυση των εκκρεμών ζητημάτων με νόμιμους τρόπους.

Το υπουργείο επαναλαμβάνει τη σταθερή θέση του Βασιλείου ότι οποιαδήποτε ρύθμιση αφορά τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ πρέπει να βασίζεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982, να εγκρίνεται από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ), να διασφαλίζει το δικαίωμα διέλευσης για όλα τα πλοία χωρίς διακρίσεις, τέλη ή άδειες, και να συμβάλλουν σε αυτήν όλες οι χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, δεδομένου ότι η ασφάλεια των στενών συνδέεται με την ασφάλεια των προμηθειών τους.

Το υπουργείο επιβεβαιώνει ότι το Βασίλειο του Μπαχρέιν, λόγω της ιδιότητάς του ως μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και της δέσμευσής του για κοινή δράση στο πλαίσιο του Κόλπου, θα συνεχίσει να ενεργεί μέσω των νομικών και διπλωματικών διαύλων για τη διαφύλαξη της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και της ασφάλειας της περιοχής, ενώ είναι έτοιμο να υποστηρίξει οποιαδήποτε ρύθμιση που θα τύχει συναίνεσης και θα βασίζεται στο δίκαιο. Το Βασίλειο δεν κλείνει την πόρτα στην ειρήνη, αλλά δεν την ανοίγει εις βάρος του δικαίου. Η ειρήνη που δεν βασίζεται στη δικαιοσύνη δεν είναι παρά μια εκεχειρία που περιμένει να λήξει».

Το Μπαχρέιν διέκοψε τις διπλωματικές σχέσεις με το Ιράν το 2016, παράλληλα με τη Σαουδική Αραβία, κατά τη διάρκεια μιας προηγούμενης κρίσης μεταξύ των περιφερειακών αντιπάλων. Παρόλο που το Ριάντ αποκατέστησε τις σχέσεις το 2023, η Μανάμα δεν το έχει κάνει ακόμη.

Η Τεχεράνη πιέζει για την επισημοποίηση του ελέγχου της επί της θαλάσσιας οδού, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής επιβολής τελών διέλευσης και βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Μουσκάτ, των οποίων τα χωρικά ύδατα καλύπτουν επίσης τα Στενά του Ορμούζ.

Περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου διέρχονταν από τα στενά προτού οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτεθούν στο Ιράν τον Φεβρουάριο, ξεκινώντας τον πόλεμο.

Οι παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου έχουν εκτοξευθεί την τελευταία εβδομάδα, αφού τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και το Ιράν έπληξαν δεξαμενόπλοια στα στενά και οι σύμμαχοι του Ιράν, οι αντάρτες Χούθι, της Υεμένης προχώρησαν κοντά σε έναν άλλο κρίσιμο διάδρομο μεταφοράς πετρελαίου στη Μέση Ανατολή, το στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, στην αντίθετη πλευρά της Αραβικής Χερσονήσου.