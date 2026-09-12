Η νέα προέλαση των Χούθι στη νότια Υεμένη προκαλεί σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια μιας από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως.

Σύμφωνα με το Reuters, οι φιλοϊρανικές δυνάμεις έφτασαν στο νησί Περίμ (φωτό), το οποίο βρίσκεται στο κέντρο του στρατηγικής σημασίας στενού Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει σημαντικά τη δυνατότητα των Χούθι να επηρεάσουν ή ακόμη και να διακόψουν τη ναυσιπλοΐα σε ένα πέρασμα κομβικής σημασίας για το διεθνές εμπόριο και την παγκόσμια ενεργειακή αγορά.

Παράλληλα, δημιουργεί νέες προκλήσεις για την Ουάσινγκτον, η οποία επιδιώκει να αποφύγει μια νέα άμεση στρατιωτική εμπλοκή στη Μέση Ανατολή.

Νέος κίνδυνος για τις πετρελαϊκές μεταφορές

Η επιδείνωση της κατάστασης στο Μπαμπ ελ-Μαντέμπ προκαλεί έντονο προβληματισμό στη Σαουδική Αραβία, η οποία έχει στραφεί περισσότερο προς τα λιμάνια της Ερυθράς Θάλασσας για τις εξαγωγές πετρελαίου της, μετά τα προβλήματα που έχουν προκύψει στα Στενά του Ορμούζ.

Το συγκεκριμένο θαλάσσιο πέρασμα αποτελεί ζωτικής σημασίας αρτηρία για το παγκόσμιο εμπόριο, καθώς μέσω αυτού διέρχεται περίπου το 7% των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και σχεδόν το 12% του διεθνούς εμπορίου. Ένα ενδεχόμενο κλείσιμό του θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στις ενεργειακές αγορές και να αυξήσει περαιτέρω τις πιέσεις στην παγκόσμια οικονομία.

Παράλληλα, αναλυτές εκτιμούν ότι η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να ενισχύσει την επιρροή του Ιράν και στα δύο βασικά ενεργειακά «σημεία ασφυξίας» της περιοχής, τόσο στα Στενά του Ορμούζ όσο και στο Μπαμπ ελ-Μαντέμπ.

Ο Τραμπ αποφεύγει την άμεση στρατιωτική εμπλοκή

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, ο διάδοχος του σαουδαραβικού θρόνου, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, επικοινώνησε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ζητώντας αμερικανική στρατιωτική υποστήριξη απέναντι στους Χούθι.

Ωστόσο, η αμερικανική πλευρά εμφανίζεται απρόθυμη να εμπλακεί άμεσα στις επιχειρήσεις. Η Ουάσινγκτον φέρεται να ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει να παρέχει πληροφορίες και υποστήριξη προς τους συμμάχους της, χωρίς όμως να σχεδιάζει προς το παρόν στρατιωτική επέμβαση.

Την ίδια στιγμή, Αμερικανοί αξιωματούχοι υπογραμμίζουν ότι βασική προτεραιότητα παραμένει η διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα, με τις χώρες της περιοχής να καλούνται να αναλάβουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αντιμετώπιση των απειλών.

Το δύσκολο δίλημμα της Ουάσινγκτον

Η κατάσταση φέρνει την αμερικανική κυβέρνηση αντιμέτωπη με ένα σύνθετο στρατηγικό δίλημμα. Από τη μία πλευρά, μια στρατιωτική επιχείρηση κατά των Χούθι θα απαιτούσε σημαντικούς πόρους, ναυτικές δυνάμεις και συστήματα αεράμυνας, σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών υποχρεώσεων για τις ΗΠΑ.

Από την άλλη, η απουσία αντίδρασης ενδέχεται να επιτρέψει στους Χούθι να ενισχύσουν περαιτέρω τον έλεγχό τους στην περιοχή, με πιθανές συνέπειες την άνοδο των τιμών της ενέργειας και νέες διαταραχές στο παγκόσμιο εμπόριο.

Οι αντάρτες της Υεμένης έχουν αποδείξει στο παρελθόν ότι μπορούν να αντέξουν παρατεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις, γεγονός που καθιστά οποιαδήποτε νέα επέμβαση υψηλού κόστους και αβέβαιης αποτελεσματικότητας.

«Η Υεμένη μπορεί να μας χαλάσει τη μέρα»

Πρώην Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι η πιο ρεαλιστική επιλογή για τις ΗΠΑ είναι η ενίσχυση της συνεργασίας πληροφοριών με τη Σαουδική Αραβία και η αύξηση της διπλωματικής και υλικής στήριξης προς τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης.

«Η Υεμένη μπορεί να μας χαλάσει τη μέρα», σχολίασε χαρακτηριστικά ο πρώην ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για την Υεμένη, Τιμ Λέντερκινγκ, περιγράφοντας τον βαθμό επιρροής που μπορεί να ασκήσει η κρίση στην περιοχή στις διεθνείς εξελίξεις.

Η παρουσία των Χούθι στο Μπαμπ ελ-Μαντέμπ (φωτό) αυξάνει πλέον τον κίνδυνο μιας νέας μεγάλης αναταραχής στις διεθνείς ενεργειακές αγορές, σε μια περίοδο κατά την οποία η παγκόσμια οικονομία εξακολουθεί να δοκιμάζεται από τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή.