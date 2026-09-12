Οι ρωσικοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί κατά δέκα ουκρανικών περιοχών σκότωσαν τρεις ανθρώπους, τραυμάτισαν δεκάδες, ενώ κατέστρεψαν κτίρια κατοικιών και υποδομές σε όλη τη χώρα, ανέφερε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Συγκεκριμένα, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πόλη της Ζαπορίζια στη νοτιοανατολική Ουκρανία, ενώ ένας ακόμα άνθρωπος σκοτώθηκε στην πόλη καταγωγής του Ζελένσκι, Κριβί Ριχ, ανέφερε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.
Άνθρωποι τραυματίστηκαν στην Οδησσό, στην Κριβί Ριχ, αλλά και στο Κίεβο, σύμφωνα με τον ίδιο.
Our cities and communities have been under almost constant attack since last night. In Odesa, rescue and search operations are continuing at the site of an apartment building damaged by a Russian missile. Thirty-seven people have been injured. The search for two more people who… pic.twitter.com/mm7qvY215U— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 12, 2026