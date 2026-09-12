Οι ρωσικοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί κατά δέκα ουκρανικών περιοχών σκότωσαν τρεις ανθρώπους, τραυμάτισαν δεκάδες, ενώ κατέστρεψαν κτίρια κατοικιών και υποδομές σε όλη τη χώρα, ανέφερε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Συγκεκριμένα, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πόλη της Ζαπορίζια στη νοτιοανατολική Ουκρανία, ενώ ένας ακόμα άνθρωπος σκοτώθηκε στην πόλη καταγωγής του Ζελένσκι, Κριβί Ριχ, ανέφερε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Άνθρωποι τραυματίστηκαν στην Οδησσό, στην Κριβί Ριχ, αλλά και στο Κίεβο, σύμφωνα με τον ίδιο.