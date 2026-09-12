Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι το Ιράν βρίσκεται πιθανότατα πίσω από την αεροπορική επίθεση στη Σαουδική Αραβία, η οποία έθεσε εκτός λειτουργίας τον πετρελαιαγωγό Ανατολής-Δύσης, μία από τις βασικές οδούς εξαγωγής σαουδαραβικού αργού, που επιτρέπει στο βασίλειο να παρακάμπτει τα Στενά του Ορμούζ.

«Νομίζω πως ναι, πιθανότατα είναι», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους στο Δουβλίνο, όταν ρωτήθηκε αν θεωρεί την Τεχεράνη υπεύθυνη για την επίθεση στον κρίσιμο πετρελαιαγωγό.

Επικοινωνία με τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι είχε επικοινωνία με τον διάδοχο του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, τον οποίο χαρακτήρισε «καλό φίλο».

Δεν έδωσε, ωστόσο, περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συνομιλίας τους.

«Οι Χούθι δεν θέλουν άμεση εμπλοκή των ΗΠΑ» Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθι της Υεμένης επικοινώνησαν με την κυβέρνησή του και μετέφεραν το μήνυμα ότι δεν επιθυμούν άμεση εμπλοκή των ΗΠΑ στη σύγκρουση.

«Θα προτιμούσαν κατά πολύ να μην εμπλακούμε και αφήνουν τα περισσότερα πλοία να περνούν. Υπάρχει μόνο μία χώρα με την οποία δεν είναι και τόσο ευχαριστημένοι, και θα το τακτοποιήσουμε», δήλωσε ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν διευκρίνισε σε ποια χώρα αναφερόταν ούτε έδωσε περισσότερες πληροφορίες για την επικοινωνία που, όπως είπε, είχε η κυβέρνησή του με τους Χούθι.