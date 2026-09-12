Η σύνοδος των BRICS υιοθέτησε σήμερα ομόφωνα κοινή διακήρυξη, κατά την πρώτη ημέρα της ετήσιας διάσκεψής της που πραγματοποιείται στο Νέο Δελχί, όπως δήλωσε ο Ινδός πρωθυπουργός, Ναρέντρα Μόντι.

Στο επίκεντρο της πρώτης ημέρας βρέθηκε επίσης η αναφορά του Κινέζου προέδρου, Σι Τζινπίνγκ, στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην ετήσια σύνοδο των χωρών-μελών, παρότρυνε τις χώρες της ομάδας BRICS να αναλάβουν ρόλο ειρηνοποιού στην πολεμική διαμάχη στη Μέση Ανατολή.

«Η Κίνα θα συνεργαστεί με άλλες χώρες που είναι μέλη των BRICS στο πλαίσιο αυτού του ρόλου, καθώς ο πόλεμος δεν εξυπηρετεί τα κοινά συμφέροντα της διεθνούς κοινότητας», μετέδωσε η κρατική κινεζική τηλεόραση CCTV, επικαλούμενη τον Σι Τζινπίνγκ.

Στην ομάδα των BRICS συμμετέχουν η Βραζιλία, η Ρωσία, η Ινδία, η Κίνα, η Νότια Αφρική, η Αίγυπτος, η Αιθιοπία, η Ινδονησία, το Ιράν, αλλά και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.