Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, κατά την επίσκεψή του στο Δουβλίνο, αναφέρθηκε τόσο στην πορεία του πολέμου με το Ιράν όσο και στο ζήτημα της ιρλανδικής ενοποίησης, μετά τις συναντήσεις του με την πρόεδρο της Ιρλανδίας, Κάθριν Κόνολι, και τον πρωθυπουργό της χώρας, Μιχόλ Μάρτιν.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι πιστεύει πως ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο, τον Νοέμβριο, εκτιμώντας παράλληλα ότι οι τιμές του πετρελαίου θα μειωθούν δραστικά μετά το τέλος της σύγκρουσης.

«Νομίζω πολύ σύντομα. Νομίζω ότι είναι πιθανό αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Προσπαθούν να αντισταθούν όσο μπορούν προκειμένου να καταστήσουν πολύπλοκες τις εκλογές, αλλά νομίζω ότι ο κόσμος το έχει καταλάβει», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Δουβλίνο.

«Όταν αυτό συμβεί, οι τιμές του πετρελαίου θα μειωθούν δραστικά», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος τοποθετήθηκε και για το ενδεχόμενο ένωσης της Ιρλανδίας με τη Βόρεια Ιρλανδία που τελεί υπό βρετανική διοίκηση, δηλώνοντας ότι θα ήθελε να δει να πραγματοποιείται, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Λοιπόν δεν θέλω να προκαλέσω προβλήματα, αλλά θα σας πω ότι θα λάτρευα να τη δω ενωμένη», δήλωσε ο Τραμπ μετά τη συνάντησή του με τον Ιρλανδό πρωθυπουργό, Μιχόλ Μάρτιν.

«Όπως το βλέπω εγώ θα συμβεί τελικά… Νομίζω ότι θα είναι μία φανταστική εξέλιξη», ανέφερε, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι «Τώρα το Ηνωμένο Βασίλειο θα έχει κάτι να πει γι’ αυτό…, αλλά νομίζω ότι θα ήταν κάτι σπουδαίο».

Η επίσκεψη του Τραμπ στην Ιρλανδία πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουάσινγκτον έχει στραμμένη την προσοχή της στον πόλεμο με το Ιράν, ενώ στο εσωτερικό μέτωπο οι Ρεπουμπλικανοί προετοιμάζονται για τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, με στόχο να διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου.