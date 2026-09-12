Στο στόχαστρο των ουκρανικών δυνάμεων βρέθηκε εργοστάσιο στρατηγικής σημασίας για τη ρωσική βιομηχανία, στην περιοχή της Σαμάρα. Πρόκειται για το «Togliattikauchuk», μία από τις μεγαλύτερες μονάδες παραγωγής συνθετικού καουτσούκ στη Ρωσία, στην πόλη Τολιάτι.

Σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις. Το εργοστάσιο παράγει, μεταξύ άλλων, συνθετικό καουτσούκ και πρόσθετα καυσίμων, τα οποία, όπως υποστηρίζει η ουκρανική πλευρά, χρησιμοποιούνται για την ενεργειακή τροφοδοσία ρωσικών πυραύλων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.