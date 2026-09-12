Την προοπτική μιας νέας συνάντησης με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, άφησε ανοιχτή ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενόψει της συνόδου κορυφής της G20 τον Δεκέμβριο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι είναι πρόθυμος να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον Ρώσο ομόλογό του, εφόσον υπάρξει πρόσκληση και για τους δύο.

Ερωτηθείς από το γερμανικό δίκτυο Deutsche Welle, αν θα συναντούσε τον Βλαντίμιρ Πούτιν σε αυτή τη σύνοδο τον Δεκέμβριο, εφόσον προσκληθούν οι δύο ηγέτες, ο Ζελένσκι απάντησε θετικά.

«Ναι, ασφαλώς. Οφείλουμε να πάμε. Οφείλουμε να συναντηθούμε, να μιλήσουμε και να λάβουμε αποφάσεις», είπε, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.