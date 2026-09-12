Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίστηκε καθησυχαστικός σχετικά με τη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, μετά τις ανησυχίες που έχουν εκφράσει χώρες της περιοχής, μεταξύ των οποίων και η Σαουδική Αραβία.

Ερωτηθείς αν οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να συμβάλουν στη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας μέσω των στρατηγικής σημασίας Στενών, ο Τραμπ απάντησε: «Όλα θα εξελιχθούν ομαλά». Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε τη δήλωση στο Δουβλίνο, μετά τη συνάντησή του με την πρόεδρο της Ιρλανδίας, Κάθριν Κόνολι.

Η επίσκεψη του Τραμπ στην Ιρλανδία πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουάσινγκτον έχει στραμμένη την προσοχή της στον πόλεμο με το Ιράν, ενώ στο εσωτερικό μέτωπο οι Ρεπουμπλικανοί προετοιμάζονται για τη μάχη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, με στόχο να διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Κατά την παραμονή του στην Ιρλανδία, ο Αμερικανός πρόεδρος συναντάται με την πρόεδρο και τον πρωθυπουργό της χώρας, χωρίς οι επαφές να πραγματοποιούνται στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης. Παράλληλα, αναμένεται να παρακολουθήσει το τουρνουά Irish Open στο γήπεδο γκολφ που διαθέτει στο Ντούνμπεγκ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Οι συνομιλίες με την ιρλανδική ηγεσία ενδέχεται, πάντως, να αγγίξουν ευαίσθητα ζητήματα, μεταξύ άλλων τις οικονομικές σχέσεις, αλλά και τις ανησυχίες της Ιρλανδίας σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.