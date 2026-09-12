Στο ενδεχόμενο κακόβουλης ενέργειας στρέφονται οι έρευνες για τον εκτροχιασμό αμαξοστοιχίας στη βορειοδυτική Γαλλία, το βράδυ της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου.

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν συνολικά 44 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων μια νεαρή γυναίκα, η κατάσταση της οποίας χαρακτηρίζεται σοβαρή.

Ο εκτροχιασμός της περιφερειακής αμαξοστοιχίας (TER), η οποία μετέφερε 186 επιβάτες, σημειώθηκε στη Νορμανδία στο ύψος της κοινότητας Κλεόν γύρω στις 19:45 (τοπική ώρα, 20:45 ώρα Ελλάδας).

At least 44 people have been injured after a passenger train carrying approximately 180 people derailed in northern France, according to officials.



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Οι Αρχές εξετάζουν το πώς βρέθηκε ένα κομμάτι σιδηροτροχιάς πάνω στη γραμμή, σύμφωνα με αστυνομική πηγή που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο.

Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση των αρχών μετά το ατύχημα, καθώς στο σημείο έσπευσαν 130 πυροσβέστες, πέντε ιατρικές ομάδες και 80 οχήματα, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.