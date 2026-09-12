Νέα επίθεση σε ουκρανικό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα ανακοίνωσε η Ρωσία, με το υπουργείο Άμυνας της χώρας να υποστηρίζει ότι οι δυνάμεις της έπληξαν τα ξημερώματα του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου δύο φορτηγά πλοία στο Τσορνομόρσκ. Την πληροφορία μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Το υπουργείο ανακοίνωσε ακόμα ότι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν την ουκρανική χαλυβουργία «Zaporizhstal» στην πόλη της Ζαπορίζια, ένα συγκρότημα της χαλυβουργίας «Interpipe Steel» στο Ντνίπρο, καθώς και εργοστάσια στο Κριβί Ριχ, μεταξύ των οποίων το συγκρότημα εξόρυξης και επεξεργασίας σιδηρομεταλλεύματος Northern Iron Ore Beneficiation Works.

Το Reuters σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει την ανακοίνωση.

Από την άλλη, βιομηχανικές εγκαταστάσεις στη ρωσική περιφέρεια της Σαμάρα δέχθηκαν σήμερα το πρωί επίθεση από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, μετέδωσε το Interfax επικαλούμενο τον κυβερνήτη της περιφέρειας Βιατσεσλάβ Φεντόριστσεφ.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του κατέρριψαν στη διάρκεια της νύχτας 230 ουκρανικά drones από περισσότερες από μια δωδεκαριά ρωσικές περιφέρειες, καθώς και πάνω από την Κριμαία, την Αζοφική Θάλασσα και τη Μαύρη Θάλασσα.

Ο Φεντόριστσεφ δεν διευκρίνισε ποιες εγκαταστάσεις επλήγησαν ή αν υπέστησαν ζημιές.

Ο Ίλια Σούχιχ, δήμαρχος της πόλης Τολιάτι στην περιφέρεια της Σαμάρα, δήλωσε ότι κτίρια κατοικιών υπέστησαν ζημιές και ένας άνθρωπος τραυματίστηκε, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σε άλλη επίθεση, τέσσερις εμπορικές ιδιοκτησίες έπιασαν φωτιά στην πόλη Ταγκανρόγκ στην περιφέρεια του Ροστόφ, δήλωσε η δήμαρχος Σβετλάνα Καμπούλοβα, σύμφωνα με το πρακτορείο TASS.