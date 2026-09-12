Η άνοδος της γερμανικής ακροδεξιάς βρέθηκε στο επίκεντρο νέας πολιτικής αντιπαράθεσης, μετά τις ισχυρές επιδόσεις της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) στις περιφερειακές εκλογές στη Σαξονία-Άνχαλτ. Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, σχολίασε το εκλογικό αποτέλεσμα, αποδίδοντας την ενίσχυση του ακροδεξιού κόμματος, μεταξύ άλλων, στα λάθη και τις λανθασμένες επιλογές των δυτικών χωρών.

«Όλα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη είναι αποτέλεσμα συστηματικών λαθών από δυτικά κράτη στην πολιτική, την ασφάλεια και την οικονομία», δήλωσε ο Πούτιν στη διάρκεια συνομιλίας του με δημοσιογράφους στο Νέο Δελχί.

Ο ίδιος κατηγόρησε επίσης ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ότι προκαλούν ανοιχτή σύγκρουση με τη Ρωσία και αναστατώνουν τους πολίτες τους, λέγοντας ότι αυτό αντανακλάται στα εκλογικά αποτελέσματα στη Γερμανία.

To AfD κέρδισε ποσοστό-ρεκόρ 43,8% των ψήφων την Κυριακή στη Σαξονία-Άνχαλτ, λίγο μικρότερο από την απόλυτη πλειοψηφία.

«Ο κόσμος σε ευρωπαϊκές χώρες καταλαβαίνει αυτό που συμβαίνει», δήλωσε ο Πούτιν, προσθέτοντας ότι πιστεύει πως σε αυτό οφείλονται τα αποτελέσματα στη Γερμανία.

Ο Πούτιν βρίσκεται στην Ινδία για τη σύνοδο κορυφής των BRICS αυτό το Σαββατοκύριακο.

«Η Ρωσία δεν απειλεί ευρωπαϊκές χώρες και δεν έχει λόγο για να συγκρουστεί μαζί τους», δήλωσε ο Πούτιν, προσθέτοντας ότι «όλα αυτά τα ζητήματα έχουν διευθετηθεί από την έκβαση του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου».

Ωστόσο, ο Πούτιν είχε δηλώσει και πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ότι «η Μόσχα δεν σχεδιάζει πόλεμο», επισημαίνει το Γερμανικό Πρακτορείο.

Ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι, αντιθέτως, «ευρωπαϊκές χώρες είναι αυτές που οδηγούν προς τη σύγκρουση».

«Θέλουν άραγε να αναθεωρήσουν τα αποτελέσματα του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου; Προς τα πού σπρώχνουν τους λαούς των χωρών τους; Προς έναν πόλεμο με τη Ρωσική Ομοσπονδία;», δήλωσε ο Πούτιν.

«Λένε τώρα ότι σκέφτονται πώς θα μπορούσαν να στείλουν στρατεύματα στο ουκρανικό έδαφος. Αυτό σημαίνει πόλεμο με τη Ρωσία», πρόσθεσε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.