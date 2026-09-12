Βαρύ ήταν το κλίμα κατά τη διάρκεια της τελετής μνήμης για την 25η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, στο Ground Zero της Νέας Υόρκης, όπου συγγενείς των θυμάτων συγκεντρώθηκαν για την καθιερωμένη ανάγνωση των ονομάτων των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους.

Μέσα σε αυτό το συγκινητικό σκηνικό, ένα σύντομο στιγμιότυπο από τη ζωντανή μετάδοση της τελετής προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτό εμφανίζονται ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοράν Μαμντάνι, και η βουλευτής Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ την ώρα που από το βήμα διαβάζονταν τα ονόματα των θυμάτων.

Αρκετοί χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αντέδρασαν έντονα στο στιγμιότυπο, θεωρώντας ότι η συμπεριφορά των δύο πολιτικών δεν συνάδει με το κλίμα της τελετής. Ο Μαμντάνι φαίνεται στο βίντεο να χαμογελά, ενώ η Οκάσιο-Κορτέζ εμφανίζεται να γελά πιο έντονα, γεγονός που προκάλεσε σχόλια και ερωτήματα από όσους παρακολούθησαν το απόσπασμα.

AOC and Mamdani were seen laughing together as the names of 9/11 victims were read at Ground Zero. pic.twitter.com/P7eOHVGpBs — Breaking911 (@Breaking911) September 11, 2026

Μεταξύ των ανθρώπων που αντέδρασαν στη συμπεριφορά των δύο πολιτικών ήταν και ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής του Τέξας, Τεντ Κρουζ: «Πώς στο καλό μπορείς να γελάς ενώ διαβάζονται δυνατά τα ονόματα εκείνων που δολοφονήθηκαν την 11η Σεπτεμβρίου; Γιατί να το κάνεις;», έγραψε σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

How the hell do you laugh while the names of those murdered on 9/11 are being read aloud?



Why would you do so? https://t.co/gOec2hA8Lo — Ted Cruz (@tedcruz) September 11, 2026

«Έχω βαρεθεί τις ψευδείς ειδήσεις»

Ωστόσο, ο πρώην επικεφαλής ασφαλείας του δημάρχου Ρούντι Τζουλιάνι, Μάικλ Ραγκούσα, υπερασπίστηκε τους δύο πολιτικούς, δηλώνοντας ότι βρισκόταν ακριβώς δίπλα τους κατά τη διάρκεια της τελετής.

«Τα βίντεο που έχουν βγει με τον Ζοράν Μαμντάνι και την Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ να γελούν δεν είναι αλήθεια. Η κάμερα απλώς κατέγραψε τη στιγμή που τον χαιρετά. Πολλοί άλλοι πολιτικοί γελούσαν και αστειεύονταν πίσω μου. Ρεπουμπλικανοί και Δημοκρατικοί», τόνισε ο ίδιος στο X.

The videos of @NYCMayor and @AOC laughing are not true. I was standing next to them the whole time. The camera just caught her greeting him hello. Multiple other politicians were laughing and joking behind me. Republicans and Democrats. pic.twitter.com/tgiWbWZQgd — Michael Ragusa (@themikeragu) September 11, 2026

Μάλιστα, εκφράζοντας την αγανάκτησή του για το πόσο εύκολα τα μέσα ενημέρωσης, αλλά και η κοινή γνώμη γενικότερα, μπορούν να κρίνουν έναν άνθρωπο από ένα και μόνο στιγμιότυπο, το οποίο, όπως υποστήριξε, δεν αποτυπώνει την πραγματικότητα, πρόσθεσε:

«Και για να ξεκαθαρίσω τα πράγματα, είμαι Ρεπουμπλικανός σε όλη μου τη ζωή και έχω ασκήσει έντονη κριτική και στους δύο. Απλώς έχω βαρεθεί τις ψευδείς ειδήσεις και τους ανθρώπους που λένε ό,τι θέλουν ανεξέλεγκτα».