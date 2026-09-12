Κολομβιανός δικαστής διέταξε χθες Παρασκευή την αναστολή των δοκιμαστικών ψεκασμών χωραφιών όπου καλλιεργείται κόκα με δυνητικά επικίνδυνο για τον άνθρωπο ζιζανιοκτόνο, τη γλυφοσινάτη-αμμώνιο, που προβλέπονταν από τον νέο πρόεδρο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, με απόφασή του που περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο αρχηγός του κράτους, που ανήκει στη λεγόμενη σκληρή δεξιά, ανέλαβε την εξουσία στις αρχές του Αυγούστου υποσχόμενος ότι θα συντρίψει ένοπλες οργανώσεις που εμπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών και συνηγορεί υπέρ της επανέναρξης των αεροψεκασμών για την καταστροφή καλλιεργειών κόκας στη χώρα της Λατινικής Αμερικής που κατατάσσεται πρώτη σε παγκόσμια κλίμακα ως προς την παραγωγή κοκαΐνης.

Προς τον σκοπό αυτό η υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών της αστυνομίας ανακοίνωσε προχθές Πέμπτη ότι θα άρχιζε «πειραματικούς» και «προσωρινούς» αεροπορικούς ψεκασμούς στην κολομβιανή Αμαζονία για να αποτιμηθεί η αποτελεσματικότητα του ζιζανιοκτόνου, χωρίς να διευκρινίσει πότε ακριβώς.

Όμως δεν υπάρχουν «επαρκή δημόσια δεδομένα που να επιτρέπουν να αποκλειστούν (…) ενδεχόμενοι κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία και τα οικοσυστήματα» στον νομό Πουτουμάγιο (νοτιοδυτικά), που διαρρέει ο Αμαζόνιος, ανέφερε ο δικαστής στην απόφασή του, αντίγραφο της οποίας περιήλθε στην κατοχή του AFP.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει εκτιμήσει ότι η γλυφοσινάτη-αμμώνιο παρουσιάζει μέτριο κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία.

Η αστυνομία δεν έδωσε καμιά πληροφορία για την περιοχή και τις κοινότητες που θα μπορούσαν να υποστούν πλήγμα από τις δοκιμές που σχεδιάζει.

Οι αρχές της Κολομβίας είχαν αναστείλει το 2025 τους ψεκασμούς με γλυφοσάτη, άλλο ζιζανιοκτόνο που ο ΠΟΥ θεωρεί «πιθανόν καρκινογόνο για τα ανθρώπινα όντα».

Οι αεροψεκασμοί εντομοκτόνων προκαλούν δυσαρέσκεια σε μερίδες του πληθυσμού της Κολομβίας, ειδικά σε κοινότητες αγροτών, Αφροκολομβιανών και αυτοχθόνων, όπου βρίσκονται συχνά χωράφια όπου καλλιεργείται κόκα.

Ασφαλώς «υπάρχει κόκα και πρέπει να εξαλειφθεί, αλλά είμαστε αντίθετοι στη μαζική χρήση χημικών προϊόντων αυτού του τύπου», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τζόναθαν Μενέσες, διευθυντής της οργάνωσης υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων «Tiempo de Cambios», που προσέφυγε στη δικαιοσύνη.

Αφού ανέλαβε την εξουσία ο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, εκατομμυριούχος πρώην δικηγόρος, η Κολομβία εντάχθηκε στη «Συμμαχία της Αμερικής», τη συμμαχία με διακηρυγμένο στόχο την πάταξη της διακίνησης ναρκωτικών που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και συμπεριλαμβάνει στις τάξεις διάφορες χώρες της περιοχής όπου κυβερνά η δεξιά, για παράδειγμα την Αργεντινή, τον Ισημερινό και το Ελ Σαλβαδόρ.

Στην Κολομβία οι καλλιέργειες κόκας είχαν φτάσει το 2024 τα 2.610.000 στρέμματα, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκθεση των Ηνωμένων Εθνών. Η κοκαΐνη, που παράγεται με βάση τα φύλλα του φυτού αυτού, χρηματοδοτεί ισχυρές μη κρατικές ένοπλες οργανώσεις καθώς εξάγεται σε μεγάλες ποσότητες στις αγορές των ΗΠΑ και της Ευρώπης.