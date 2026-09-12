Δικαστής έβαλε τέλος χθες Παρασκευή στη Γουατεμάλα στις διώξεις για τρομοκρατία σε βάρος τεσσάρων αυτοχθόνων ηγετών, συμπεριλαμβανομένου υφυπουργού της κυβέρνησης, επειδή είχαν οργανώσει και πρωτοστατήσει στις διαδηλώσεις του 2023 εναντίον της τότε επικεφαλής της γενικής εισαγγελίας, κατηγορώντας τη πως αποπειράτο να ματαιώσει την ορκωμοσία του προέδρου Μπερνάρντο Αρέβαλο.

Ο υφυπουργός Ενέργειας Λουίς Πατσέκο και ο Έκτορ Τσακλάν, που είχαν χαρακτηριστεί «κρατούμενοι συνείδησης» από τη Διεθνή Αμνηστία, καθώς και ακόμη δυο αυτόχθονες ηγέτες, είχαν συλληφθεί και σε βάρος τους είχε αρχίσει να σχηματίζεται δικογραφία για τρομοκρατία, επειδή οργάνωσαν μαζικές κινητοποιήσεις.

Για μήνες, χιλιάδες Γουατεμαλτέκοι έβγαιναν στους δρόμους απαιτώντας την παραίτηση της Κονσουέλο Πόρας –σε βάρος της οποίας επιβάλλονται κυρώσεις από τις ΗΠΑ και την ΕΕ, λόγω υποψιών για διαφθορά–, κατηγορώντας τη πως προσπαθούσε να αποτρέψει την ανάληψη των καθηκόντων του σοσιαλδημοκράτη προέδρου Αρέβαλο τον Ιανουάριο του 2024.

Η σταυροφορία κατά της διαφθοράς που υποσχόταν ο κ. Αρέβαλο συνέβαλε στον απρόσμενο εκλογικό του θρίαμβο τον Αύγουστο του 2023, αλλά τον έβαλε στο στόχαστρο εισαγγελικών λειτουργών σε βάρος των οποίων υπήρχαν υποψίες για διαφθορά.

Ο δικαστής Μάινορ Μότο δήλωσε πως «τα στοιχεία δεν επιτρέπουν» να εξαχθεί το συμπέρασμα πως οι κατηγορούμενοι έπρεπε να παραπεμφθούν σε δημόσια ακροαματική διαδικασία και διέταξε την ακύρωση των διώξεων.

Πολλοί από τους παρόντες μέσα στην αίθουσα επευφήμησαν την ανακοίνωση αυτή της έδρας, ενώ οι ηγέτες αγκαλιάστηκαν με συνηγόρους και συγγενείς τους.

Η γενική εισαγγελία, της οποίας ηγείται πλέον ο Γκαμπριέλ Γκαρσία Λούνα, είχε εισηγηθεί μια ημέρα νωρίτερα, προχθές Πέμπτη, να κλείσει η υπόθεση, τονίζοντας πως δεν διαπράχτηκε κανένα ποινικό αδίκημα κατά τη διάρκεια των μαζικών κινητοποιήσεων.

Η κ. Πόρας εγκατέλειψε το αξίωμα της γενικής εισαγγελέως έπειτα από οκτώ χρόνια στη θέση. Ο νέος γενικός εισαγγελέας, που ονομάστηκε από τον πρόεδρο Αρέβαλο, κατέστησε σαφές όταν ανέλαβε πως θα επανεξέταζε φακέλους που είχε ανοίξει η προκάτοχός του σε βάρος ιδίως πρώην δικαστών και εισαγγελέων, δημοσιογράφων και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.