Μια διαφορετική θεωρία για τον σκοπό της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας διατυπώνει ο ανεξάρτητος ερευνητής Sefy Levy, υποστηρίζοντας ότι οι αναλογίες και οι διαστάσεις του μνημείου ενδέχεται να ενσωματώνουν ένα αριθμητικό σύστημα με μαθηματικές και αστρονομικές αναφορές.

Η μελέτη του Levy, η οποία έχει αναρτηθεί στο SSRN αλλά δεν έχει ακόμη περάσει από αξιολόγηση ομοτίμων, εξετάζει το ύψος, τη βάση, τις κεκλιμένες πλευρές και τη συνολική γεωμετρία της πυραμίδας. Κατά τον ίδιο, οι συγκεκριμένες μετρήσεις παρουσιάζουν αντιστοιχίες με κύκλους της Σελήνης και πλανητών, καθώς και με ημερολογιακά μεγέθη.

Ο ερευνητής θεωρεί ότι οι κατασκευαστές του μνημείου ενσωμάτωσαν σκόπιμα αυτές τις πληροφορίες στη γεωμετρία του, προκειμένου να διατηρήσουν γνώσεις γύρω από τα μαθηματικά και την αστρονομία για τις επόμενες γενιές.

«Η πυραμίδα δεν είναι ένα δοχείο γνώσης. Είναι η ίδια η γνώση, μεταμορφωμένη σε πέτρα», υποστηρίζει χαρακτηριστικά.

Οι αριθμοί που συνδέει με τη Σελήνη και τα άστρα

Για να εξετάσει την υπόθεσή του, ο Levy πραγματοποίησε υπολογισμούς χρησιμοποιώντας βασικές διαστάσεις της πυραμίδας και κλάσματα που, σύμφωνα με τον ίδιο, χρησιμοποιούνταν από τους αρχαίους Αιγύπτιους γραφείς.

Ένα από τα αποτελέσματα που προέκυψαν ήταν το 27,5, αριθμός που βρίσκεται κοντά στις 27,55 ημέρες που μεσολαβούν μεταξύ δύο διαδοχικών περιγείων της Σελήνης, δηλαδή των σημείων στα οποία ο φυσικός δορυφόρος της Γης βρίσκεται στη μικρότερη απόσταση από τον πλανήτη μας.

Άλλος υπολογισμός έδωσε τον αριθμό 70, τον οποίο ο ερευνητής συνδέει με το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο Σείριος δεν είναι ορατός εξαιτίας της θέσης του σε σχέση με τον Ήλιο.

Κατά τον Levy, ορισμένες ακόμη αριθμητικές σχέσεις μπορούν να συσχετιστούν με τις επαναλαμβανόμενες κινήσεις του Κρόνου, του Δία, της Αφροδίτης και του Άρη στον ουρανό.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι στις διαστάσεις της Μεγάλης Πυραμίδας μπορούν να εντοπιστούν σχέσεις που παραπέμπουν στον αριθμό π και στη χρυσή τομή.

Η δοκιμή σε 100.000 εικονικές πυραμίδες

Σε μια προσπάθεια να εξετάσει κατά πόσο οι συγκεκριμένες συμπτώσεις θα μπορούσαν να είναι τυχαίες, ο Levy συνέκρινε τα αποτελέσματα με 100.000 μοντέλα πυραμίδων που δημιουργήθηκαν μέσω υπολογιστή και είχαν διαφορετικές διαστάσεις, αλλά ακολουθούσαν τη μορφή πυραμίδων του Παλαιού Βασιλείου.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του, 2.419 από τα μοντέλα, ποσοστό περίπου 2,4%, εμφάνισαν αντίστοιχες μαθηματικές και αστρονομικές συσχετίσεις. Ο ίδιος θεωρεί ότι το αποτέλεσμα ενισχύει την υπόθεση πως οι αριθμητικές σχέσεις στη Μεγάλη Πυραμίδα δεν προέκυψαν τυχαία.

Η θεωρία για το «Μάτι της Σαχάρας»

Ο Levy προχωρά ακόμη περισσότερο, αμφισβητώντας την επικρατούσα άποψη ότι η Μεγάλη Πυραμίδα ανεγέρθηκε ως ταφικό μνημείο για τον φαραώ Χέοπα.

Σύμφωνα με τη δική του υπόθεση, το μνημείο ενδέχεται να συνδέεται με το Benben, τον αρχέγονο λόφο της ηλιοπολίτικης αιγυπτιακής μυθολογίας, ο οποίος σχετιζόταν με τη δημιουργία του κόσμου.

Ο ερευνητής επιχειρεί μάλιστα να συνδέσει τον μυθολογικό αυτό τόπο με τη Δομή Ρισάτ (Richat Structure) στη Μαυριτανία, περισσότερο γνωστή ως «Μάτι της Σαχάρας».

Υποστηρίζει ότι στην περιοχή αυτή ενδέχεται να ζούσαν πρόγονοι των αρχαίων Αιγυπτίων και ότι, όταν οι κλιματικές συνθήκες άλλαξαν και η περιοχή έγινε ξηρότερη, πληθυσμοί μετακινήθηκαν προς τον Νείλο. Κατά τη θεωρία του, οι πυραμίδες ανεγέρθηκαν αργότερα ως μνημεία που παρέπεμπαν στην προγονική τους γη.

Δεν υπάρχουν, ωστόσο, αρχαιολογικά ή άλλα στοιχεία που να τεκμηριώνουν αυτή την υπόθεση, κάτι που επισημαίνεται και στο ίδιο το δημοσίευμα.

Η θεωρία του Levy έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αμφιλεγόμενων ισχυρισμών που έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια γύρω από τις πυραμίδες της Γκίζας και πιθανές άγνωστες κατασκευές ή λειτουργίες τους.