Στους 44 ανέρχεται ο αριθμός των τραυματιών από τον εκτροχιασμό επιβατικού τρένου που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη βορειοδυτική Γαλλία, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Μεταξύ των τραυματιών βρίσκεται και μία νεαρή γυναίκα, η κατάσταση της οποίας χαρακτηρίζεται «πολύ σοβαρή».

🟥ALERTE INFO | Un train TER de la ligne Rouen-Caen a déraillé ce vendredi soir.



Environ 180 passagers se trouvaient à bord de la rame au moment de l'accident.



Un premier bilan provisoire fait état d'une vingtaine de blessés. pic.twitter.com/HosSGftT8J — Direct Brut (@DirectBrut) September 11, 2026

Το ατύχημα σημειώθηκε ενώ ο συρμός εκτελούσε επιβατικό δρομολόγιο, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να κινητοποιούνται για την παροχή βοήθειας στους επιβάτες.

🚨🇫🇷 A French train has DERAILED in Normandy.



44 people were injured…1 critically.



There were 180 passengers inside.



An unidentified object reportedly caused the accident.



An investigation is underway to confirm the cause of the derailment.



What was on those tracks?… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 11, 2026

Ο εκτροχιασμός του περιφερειακού τρένου, το οποίο συνέδεε τις πόλεις Ρουέν και Καέν, στη Νορμανδία, έγινε περί τις 19:45 (τοπική ώρα· 20:45 ώρα Ελλάδας), στο επίπεδο της κοινότητας Κλεόν, και προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση — επιχείρησαν 130 πυροσβέστες, πέντε ιατρικές ομάδες και 80 οχήματα.

🔴 ALERTE INFO : Un train reliant #Rouen à #Caen a déraillé ce vendredi soir vers 19h45, à hauteur de Cléon et Tourville-la-Rivière, en Seine-Maritime. 🚆



🚨 Environ 200 passagers se trouvaient à bord. La préfecture a déclenché le plan ORSEC « nombreuses victimes ». Le bilan… pic.twitter.com/6L8nq1FOLK — FranceNews24 (@FranceNews24) September 11, 2026

Φωτοειδησεογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου είδε πολλά ασθενοφόρα και όχημα συνοδευόμενο από την αστυνομία που μετέφερε επιβάτες τυλιγμένους με κουβέρτες επιβίωσης.

Ce que l'on sait du déraillement d'un train en Seine-Maritime, qui a fait au moins 44 blessés pic.twitter.com/mLu3mwu6Yb — BFM (@BFMTV) September 11, 2026

Επιβάτισσα 18 ετών «διακομίστηκε σε πολύ σοβαρή κατάσταση» με ελικόπτερο σε νοσοκομείο, ενώ άλλοι 43 συνεπιβάτες της υπέστησαν τραύματα διαφόρων βαθμών σοβαρότητας, από μέτριας ως σοβαρής, διευκρίνισε ο εισαγγελέας της Ρουέν, ο Σεμπαστιάν Γκαλουά.

Η δικαστική αστυνομία διενεργεί έρευνα, πρόσθεσε.

Οι εξετάσεις αλκοολαιμίας και οι εξετάσεις για τη χρήση φαρμακευτικών ή ναρκωτικών ουσιών στις οποίες υποβλήθηκε ο μηχανοδηγός του περιφερειακού συρμού είχαν όλες τους «αρνητικό» αποτέλεσμα, σημείωσε ο εισαγγελικός λειτουργός.

Τα αίτια του σιδηροδρομικού ατυχήματος δεν ήταν σαφή ως αργά χθες βράδυ. «Η έρευνα θα έχει μακρά διάρκεια», τόνισε η αναπληρώτρια εισαγγελέας Μαρί-Βαλερί Αλμπέρ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η γαλλική εθνική επιχείρηση σιδηροδρόμων, η SNCF, υποσχέθηκε «απόλυτη διαφάνεια» στη συνεργασία της στην έρευνα.

Αρχικά, χθες το βράδυ, ο υπουργός Μεταφορών Φιλίπ Ταμπαρό έκανε λόγο για «περίπου είκοσι τραυματίες» από τους συνολικά 180 επιβάτες της αμαξοστοιχίας.

Επιβάτες, σε «κατάσταση σοκ», αφηγήθηκαν πως ο συρμός άρχισε να «τρέμει», σαν ο μηχανοδηγός να έκανε φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, προτού βαγόνια αρχίσουν να εκτροχιάζονται, σύμφωνα με ρεπορτάζ γαλλικών μέσων ενημέρωσης, μεταξύ άλλων του BFMTV και του ici Normandie.