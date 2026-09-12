Τραγωδία με τουλάχιστον 26 παιδιά νεκρά σημειώθηκε στο ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, όταν πυρκαγιά κοντά σε σχολείο προκάλεσε πανικό και ακολούθησε ποδοπάτημα. Τον απολογισμό των θυμάτων γνωστοποίησε η UNICEF με ανακοίνωσή της την Παρασκευή.

Η φωτιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης στην Μπουκάβου, την ώρα που βρίσκονταν σε εξέλιξη τα μαθήματα και οι μαθητές ήταν μέσα στις αίθουσες.

🇨🇬 Fire spreads to two schools in eastern DR Congo, killing at least 26 students.



😪 pic.twitter.com/JOjbYUGffG — Ash (@bitcoins1stlady) September 11, 2026

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, οι φλόγες εμφανίστηκαν περίπου στις 09:00 τοπική ώρα, δηλαδή στις 10:00 ώρα Ελλάδας. Η αιτία της πυρκαγιάς δεν έχει μέχρι στιγμής διευκρινιστεί.

Η εκδήλωση της φωτιάς προκάλεσε αναστάτωση και πανικό, με αποτέλεσμα να σημειωθεί ποδοπάτημα κατά την προσπάθεια απομάκρυνσης των παιδιών από το σημείο.

Η πυρκαγιά προκάλεσε πανικό και ποδοπάτημα, με πολλούς μαθητές και μαθήτριες να πεθαίνουν από ασφυξία.

Η Μπουκάβου, η πρωτεύουσα της επαρχίας Νότιο Κίβου (ανατολικά), έπεσε τον Φεβρουάριο του 2025 στα χέρια του ένοπλου κινήματος M23, που υποστηρίζεται από τη Ρουάντα: οι μαχητές του κατέλαβαν πελώριες εκτάσεις μετά την επανεμφάνισή τους κι έστησαν παράλληλη κυβέρνηση.

L'intendance générale de l'université de Kisangani ravagée par un incendie 🤦🤦 pic.twitter.com/rxQgUrXKNn — 𝕄𝕣 𝕜𝕖𝕖𝕓𝕖 🇨🇩 (@Patrick_keebe) September 11, 2026

Στις όχθες της λίμνης Κίβου, γνωστή για τα ξύλινα σπίτια της, συχνά σε πλαγιές λόφων, η πόλη πλήττεται συχνά από φονικές πυρκαγιές.

Η τραγωδία προκάλεσε έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις στη ΛΔ Κονγκό, χώρα που έχει κοπεί στα δυο εξαιτίας του πολυετούς πολέμου ανάμεσα στην Κινσάσα και το M23.

Το κίνημα ανακοίνωσε χθες πως κηρύσσει «τριήμερο πένθος» κι ότι άρχισε να διενεργείται έρευνα για την υπόθεση.

Έκανε λόγο για 26 παιδιά νεκρά, «είκοσι κορίτσια και έξι αγόρια».

Η κηδεία των θυμάτων αναμένεται να τελεστεί σήμερα στην Μπουκάβου, παρόντων αντιπροσώπων των de facto αρχών του M23.

Σύμφωνα με το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για την Παιδική Ηλικία, άλλα τουλάχιστον 25 παιδιά τραυματίστηκαν στο ποδοπάτημα.

Η πυρκαγιά σάρωσε ζώνη με πυκνή δόμηση σε πλαγιά λόφου, αφήνοντας πίσω αποκαΐδια σπιτιών, διαπίστωσε ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου προχθές Πέμπτη.

Τον Οκτώβριο του 2025, πυρκαγιά είχε στοιχίσει τη ζωή σε 14 ανθρώπους, ανάμεσά τους 12 παιδιά, στην πρωτεύουσα της επαρχίας Νότιο Κίβου.