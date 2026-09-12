Η Ρωσία θα εκπροσωπηθεί στη συνάντηση της G20 για την ενέργεια, η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα στο Χιούστον, όπως γνωστοποίησε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Η συμμετοχή Ρώσου αξιωματούχου έρχεται σε συνέχεια μιας ακόμη παρουσίας της Μόσχας σε υψηλού επιπέδου συνάντηση της Ομάδας των 20 στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ειδικότερα, τον προηγούμενο μήνα ο Ρώσος υπουργός Οικονομικών Άντον Σιλουάνοφ ταξίδεψε στη Βόρεια Καρολίνα για να λάβει μέρος διά ζώσης σε σύνοδο της G20.

Η παρουσία του είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς ήταν η πρώτη προσωπική συμμετοχή Ρώσου υπουργού Οικονομικών σε σύνοδο της G20 μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, το 2022.

Η Υπουργική Σύνοδος για την Ενεργειακή Επάρκεια της G20 θα διεξαχθεί από τη Δευτέρα έως την Τετάρτη με τη συμμετοχή Αμερικανών αξιωματούχων μεταξύ των οποίων ο υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ, ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ και ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου Τζάροντ Έιτζεν. Ο Λευκός Οίκος δεν έχει ανακοινώσει ποιος θα μετάσχει στη σύνοδο από τη Ρωσία.

Αξιωματούχοι του τομέα της ενέργειας από την Ευρώπη και την Ασία αναμένεται επίσης να συμμετάσχουν. Οι προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανεξαρτητοποιηθεί από το ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο αποδυναμώνονται, καθώς οδεύει προς τον χειμώνα με ασυνήθιστα χαμηλά αποθέματα φυσικού αερίου, δήλωσαν ελεγκτές της αυτόν τον μήνα.

Παρά το κεντρικό θέμα της συνόδου, οι πόλεμοι στην Ουκρανία και στο Ιράν έχουν καταστήσει την ενεργειακή ασφάλεια θέμα ανησυχίας για πολλές χώρες. Η τιμή του ντίζελ στις ΗΠΑ σημείωσε ρεκόρ ξεπερνώντας τα 6 δολάρια το γαλόνι αυτή την εβδομάδα, τα Στενά του Ορμούζ έχουν ουσιαστικά κλείσει για τις μεταφορές πετρελαίου και φυσικού αερίου, ενώ η κατασκευή κέντρων δεδομένων στις ΗΠΑ επιβαρύνει τις παροχές ενέργειας.