Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς οι Χούθι της Υεμένης, γνωστοί επισήμως ως κίνημα Ανσαραλά και υποστηριζόμενοι από το Ιράν, επέκτειναν την Παρασκευή την παρουσία τους σε κομβικά σημεία της περιοχής.

Έπειτα από ταχεία στρατιωτική προέλαση, οι δυνάμεις του κινήματος κατέλαβαν παράκτιες περιοχές της Υεμένης κατά μήκος της Ερυθράς Θάλασσας, καθώς και νησιά που βρίσκονται στο στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ.

Με τις κινήσεις αυτές, οι Χούθι ενισχύουν σημαντικά τη θέση τους γύρω από ένα από τα κρισιμότερα περάσματα της παγκόσμιας ναυσιπλοΐας, μέσω του οποίου διέρχονται εμπορικές διαδρομές που συνδέουν την Ασία με την Ευρώπη.

Με την Τεχεράνη να εξαίρει την εξέλιξη, οι μαχητές του, που έλεγχαν ως τώρα το μεγαλύτερο μέρος του βόρειου τμήματος της Υεμένης, συμπεριλαμβανομένων της πρωτεύουσας Σανάα και της Χοντάιντα (δυτικά), προωθήθηκαν προς τον νότο μέσα σε μόλις μερικά 24ωρα.

«Όλα όσα βρίσκονταν υπό τον έλεγχό μας στη δυτική ακτή έπεσαν», παραδέχτηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματικός του στρατού της υεμενίτικης κυβέρνησης που αναγνωρίζεται από τη διεθνή κοινότητα κι υποστηρίζεται από το Ριάντ.

Η Σαουδική Αραβία, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αργού στον κόσμο, βρίσκεται πλέον σε κλοιό, καθώς το στενό του Ορμούζ, στην άλλη πλευρά της αραβικής χερσονήσου, παραμένει de facto αποκλεισμένο από το Ιράν αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Οι υποδομές της έγιναν επίσης στόχος αυτή την εβδομάδα ευρείας κλίμακας επιδρομής, με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης και πυραύλους, που εξαπέλυσε η Ανσαραλά αυτή την εβδομάδα.

Επιπλέον, το βασίλειο αναγκάστηκε να κλείσει τον πετρελαιαγωγό Ανατολής-Δύσης, που χρησιμοποιούσε για να παρακάμπτει το Ορμούζ, διότι έγινε στόχος επίθεσης με drones, ερχόμενα από το Ιράκ σύμφωνα με το Ριάντ· η αυλή είχε ήδη κατηγορήσει ιρακινές ένοπλες οργανώσεις προσκείμενες στο Ιράν πως επιδίωκαν να πλήξουν τη σαουδαραβική επικράτεια.

Ένδειξη του πυρετού που μοιάζει να καταλαμβάνει εκ νέου τις αγορές, έπειτα από έξι και πλέον μήνες πολέμου στην περιοχή που κλόνισε την παγκόσμια οικονομία: οι τιμές του πετρελαίου ξεπέρασαν το συμβολικό όριο των 100 δολαρίων — το βαρέλι του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, ποικιλίας αναφοράς σε διεθνές επίπεδο, κυμαινόταν χθες περί τα 104 δολάρια.

Πάντως οι Χούθι επιδίωξαν να καθησυχάσουν τη διεθνή κοινότητα. «Η ναυσιπλοΐα είναι ασφαλής για όλες τις εταιρείες, με μόνη εξαίρεση τα σαουδαραβικά πλοία, στα οποία είχε ήδη απαγορευτεί η πρόσβαση», τόνισε ο εκπρόσωπος του κινήματος Ανσαραλά για τις στρατιωτικές υποθέσεις, ο Γιαχία Σάρια.

«Λαμπρή» νίκη

Τα τάνκερ και άλλα εμπορικά πλοία περνούν το στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ για να εισέλθουν στην Ερυθρά θάλασσα και να φτάσουν στο Σουέζ και στη Μεσόγειο, και αντιστρόφως, προς τον Ινδικό ωκεανό.

Σε περίπτωση αποκλεισμού της η μοναδική εναλλακτική –πολύ πιο χρονοβόρα και δαπανηρή– είναι ο περίπλους της Αφρικής από νότο και το Ακρωτήρι της Καλής Ελπίδας.

Η Ανσαραλά, που άρχισε την επίθεσή της την περασμένη εβδομάδα, κυρίευσε επίσης προχθές Πέμπτη την πόλη Μόκα, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας, και το νησί Ζουγκάρ, προτού καταλάβει το Μαγιούν (γνωστό επίσης ως Περίμ), στην καρδιά του στενού, και επίσης τα δυο τελευταία νησιά στον θαλάσσιο διάδρομο, το Μεγάλο και το Μικρό Χανίς, σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση.

Στο πλαίσιο προσπάθειας ανακατάληψης χαμένων εδαφών, η πολεμική αεροπορία της Σαουδικής Αραβίας προχώρησε σε βομβαρδισμούς στο αεροδρόμιο στη Μόκα, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μασίρα, που πρόσκειται στους Χούθι.

Οι δυνάμεις που πρόσκεινται στη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση ανακοίνωσαν παράλληλα πως προχώρησαν σε εφόδους, καλώντας τους αμάχους να αποφεύγουν συγκεκριμένους οδικούς άξονες.

Ενώ οι επικεφαλής της διπλωματίας του Ιράν και της Σαουδικής Αραβίας συζήτησαν προχθές Πέμπτη για την κατάσταση στην περιοχή, σύμβουλος του ιρανού ανώτατου ηγέτη Μοτζταμπά Χαμενεΐ χαρακτήρισε «λαμπρή νίκη» τη νέα στρατιωτική επιτυχία των Χούθι.

Ο Αμπντουλχαμίντ Νταϊφάλα, υποστηρικτής τους που ζει στη Σανάα, εξήρε επίσης χθες τις «σπουδαίες νίκες», το γεγονός ότι «απελευθερώθηκαν τα νησιά στην Ερυθρά Θάλασσα μέσα σε 72 ώρες». Η Ανσαραλά «προετοιμαζόταν για αυτό το μέτωπο εδώ και τέσσερα χρόνια», πρόσθεσε.

Στο «χείλος»

Έπειτα από χρόνια συγκριτικής ηρεμίας, η Υεμένη άρχισε να βυθίζεται ξανά στον πόλεμο τον Ιούλιο, με φόντο τον ευρύτερο πόλεμο στη Μέση Ανατολή, που ξέσπασε με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου.

Αμέσως μετά οι Χούθι ανακοίνωσαν την επιβολή θαλάσσιου αποκλεισμού στη Σαουδική Αραβία, βάζοντας στο στόχαστρο πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια του βασιλείου.

Οι εχθροπραξίες στην Υεμένη από την περασμένη εβδομάδα είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν εκατοντάδες άνθρωποι και στις δυο πλευρές, στην πλειονότητά τους αντιμαχόμενοι, κι εκτόπισαν εξαναγκαστικά τουλάχιστον 46.000 ανθρώπους, κατά τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

«Νομίζω ότι οι Σαουδάραβες προσπάθησαν τα πάντα για να αποφύγουν αυτόν τον πόλεμο, αλλά δεν νομίζω πως έχουν ακόμη επιλογή σε αυτό το στάδιο», σχολίασε ο Φάρα αλ Μουσλίμι, ερευνητής του βρετανικού κέντρου μελετών Chatham House.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του αμερικανικού ιστότοπου Axios, που επικαλέστηκε πηγές του στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ αρνήθηκε να διατάξει βομβαρδισμούς εναντίον των Χούθι, όπως του ζήτησε το Ριάντ.

Η κατάσταση στην Υεμένη βρέθηκε στο επίκεντρο κατεπείγουσας συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ προχθές Πέμπτη. Ο ειδικός απεσταλμένος του διεθνούς οργανισμού για την Υεμένη Χανς Γκρούντμπεργκ παρότρυνε να υπάρξει «ενεργή δέσμευση» του ΣΑ «για να απομακρυνθούμε από το χείλος αυτής που θα ήταν πολύ πιο επικίνδυνη σύγκρουση».