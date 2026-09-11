Ισχυρή σεισμική δόνηση καταγράφηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Ινδονησία, στην ευρύτερη περιοχή της Ιάβας, με τις πρώτες μετρήσεις των διεθνών και τοπικών σεισμολογικών υπηρεσιών να παρουσιάζουν διαφορές ως προς το μέγεθός της.

Το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ) υπολόγισε αρχικά το μέγεθος του σεισμού στους 6,5 βαθμούς, τοποθετώντας την εστία του σε βάθος περίπου 398 χιλιομέτρων.

Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC). Σε ενημέρωσή του λίγο μετά το συμβάν, υπολόγισε το μέγεθος του σεισμού στους 6,2 βαθμούς.

Κατά το EMSC, το επίκεντρο εντοπίστηκε περίπου 125 χιλιόμετρα βόρεια της Τζακάρτα, ενώ ο σεισμός καταγράφηκε στις 04:23:56 τοπική ώρα.

Διαφορετική μέτρηση από την Ινδονησία

Η ινδονησιακή υπηρεσία Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Γεωφυσικής (BMKG) έδωσε χαμηλότερο μέγεθος, υπολογίζοντας τον σεισμό στα 5,9 Ρίχτερ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της, η δόνηση σημειώθηκε στις 04:23:56 του Σαββάτου, τοπική ώρα, με το εστιακό βάθος να προσδιορίζεται στα 376 χιλιόμετρα. Το επίκεντρο τοποθετήθηκε περίπου 6 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των Νήσων Σερibu, στην περιοχή της Τζακάρτα.

Η BMKG ξεκαθάρισε παράλληλα ότι από τον συγκεκριμένο σεισμό δεν προκύπτει κίνδυνος πρόκλησης τσουνάμι.

Οι αποκλίσεις μεταξύ των πρώτων υπολογισμών διαφορετικών σεισμολογικών κέντρων δεν είναι ασυνήθιστες αμέσως μετά από μια ισχυρή δόνηση, καθώς τα αρχικά δεδομένα επανεξετάζονται και μπορούν να αναθεωρηθούν.

Αισθητός σε μεγάλη απόσταση

Παρά το πολύ μεγάλο εστιακό βάθος, αναφορές κατοίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ότι η δόνηση έγινε αντιληπτή σε αρκετές περιοχές. Χρήστες ανέφεραν ότι αισθάνθηκαν το σεισμό στην Μπαντούνγκ, στην κεντρική Ιάβα, ακόμη και σε περιοχές της Σουμάτρας. Οι συγκεκριμένες αναφορές αποτελούν μαρτυρίες πολιτών και όχι επίσημη αποτίμηση των Αρχών.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για θύματα ή σοβαρές υλικές ζημιές.

Η Ινδονησία παρουσιάζει εξαιρετικά έντονη σεισμική δραστηριότητα, καθώς βρίσκεται πάνω στο λεγόμενο «Δαχτυλίδι της Φωτιάς» του Ειρηνικού, όπου συναντώνται τεκτονικές πλάκες και καταγράφεται μεγάλο μέρος των ισχυρών σεισμών και της ηφαιστειακής δραστηριότητας παγκοσμίως.