Θετικά υποδέχθηκε η Βαγδάτη την επιλογή της Σαουδικής Αραβίας να μην προχωρήσει άμεσα σε αντίποινα μετά την επίθεση με drones στον πετρελαιαγωγό Ανατολής-Δύσης, η οποία, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, πραγματοποιήθηκε με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που απογειώθηκαν από το έδαφος του Ιράκ.

Σε ανακοίνωση των ιρακινών ενόπλων δυνάμεων, η Βαγδάτη αποδοκίμασε κατηγορηματικά ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της Σαουδικής Αραβίας. Παράλληλα, γνωστοποιήθηκε ότι ο Ιρακινός πρωθυπουργός έδωσε εντολή να ξεκινήσει έρευνα, με στόχο να εξακριβωθεί ποιοι βρίσκονται πίσω από την επίθεση.

Η ιρακινή κυβέρνηση διαμηνύει επίσης ότι θα συντονιστεί με χώρες που διατηρούν φιλικές και συμμαχικές σχέσεις μαζί της, προκειμένου να ληφθούν μέτρα ώστε να μην επαναληφθούν ανάλογες επιθέσεις στο μέλλον, σύμφωνα με όσα μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας.