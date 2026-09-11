Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε στο Πεντάγωνο με αφορμή τη συμπλήρωση 25 ετών από την 11η Σεπτεμβρίου, την ημέρα που άλλαξε τις ΗΠΑ.

«Σήμερα, ανανεώνουμε τον ιερό όρκο που δώσαμε για πρώτη φορά στο όνομά τους πριν από 25 χρόνια. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Για αυτόν ακριβώς το λόγο μαχόμαστε σήμερα. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Μόνο η νίκη μπορεί να υπάρξει», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Ο χρόνος δεν έχει ξεθωριάσει την τιμή εκείνης της ημέρας, όταν η χώρα μας βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με το πραγματικό κακό. Αλλά σήμερα το πρωί θυμόμαστε επίσης πώς απάντησε η Αμερική σε εκείνη την κακία. Σε ημέρες όπως η 11η Σεπτεμβρίου μαθαίνουμε από τι είναι πραγματικά φτιαγμένη μια χώρα», πρόσθεσε στη συνέχεια.

«Μπορούμε να είμαστε ένα έθνος του οποίου οι ήρωες δεν είναι φανατικοί μιας αφηρημένης υπόθεσης – άνθρωποι που στην πραγματικότητα ούτε οι ίδιοι γνωρίζουν τι κάνουν», είπε ο Τραμπ.

«Δοκιμαζόμαστε και σήμερα και κερδίζουμε αυτή τη δοκιμασία με μεγάλη άνεση», είπε μεταξύ άλλων.