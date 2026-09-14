Σαν σήμερα το 2008, στις 15 Σεπτεμβρίου, η Lehman Brothers κατέθεσε αίτηση πτώχευσης στη Νέα Υόρκη. Μια επενδυτική τράπεζα με ιστορία 158 ετών κατέρρευσε και η ήδη σοβαρή στεγαστική κρίση στις ΗΠΑ μετατράπηκε σε παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό πανικό.

Για να καταλάβουμε γιατί, πρέπει να δούμε τι είχε προηγηθεί.

Τα δάνεια που έγιναν ωρολογιακή βόμβα

Για χρόνια, αμερικανικές τράπεζες έδιναν στεγαστικά δάνεια ακόμη και σε δανειολήπτες με χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα — τα λεγόμενα subprime.

Στη συνέχεια, αντί να κρατούν τα δάνεια μέχρι την αποπληρωμή τους, τα «πακετάριζαν» σε χρηματοοικονομικά προϊόντα και τα πουλούσαν σε τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία και επενδυτές σε όλο τον κόσμο.

Έτσι, ένα στεγαστικό δάνειο σε ένα αμερικανικό προάστιο μπορούσε να βρίσκεται μέσα σε ένα επενδυτικό προϊόν που κατείχε ένα ευρωπαϊκό ταμείο ή μια ξένη τράπεζα.

Ο κίνδυνος δεν εξαφανιζόταν. Απλώς μοιραζόταν σε ολόκληρο το σύστημα.

Όταν έσκασε η φούσκα των ακινήτων

Όσο οι τιμές των ακινήτων ανέβαιναν, το μοντέλο έμοιαζε να λειτουργεί. Όταν όμως άρχισαν να πέφτουν, όλο και περισσότεροι δανειολήπτες αδυνατούσαν να πληρώσουν και τίτλοι που θεωρούνταν ασφαλείς έχασαν απότομα την αξία τους.

Η Lehman Brothers ήταν ιδιαίτερα εκτεθειμένη σε τέτοια περιουσιακά στοιχεία και, ταυτόχρονα, είχε βασιστεί σε τεράστιο δανεισμό.

Όσο οι αγορές ανέβαιναν, η μόχλευση πολλαπλασίαζε τα κέρδη. Όταν η αγορά γύρισε, πολλαπλασίασε τις ζημιές.

Το τελευταίο Σαββατοκύριακο της Lehman

Το Σαββατοκύριακο πριν από την πτώχευση, η αμερικανική κυβέρνηση, η Federal Reserve και οι μεγαλύτερες τράπεζες προσπάθησαν να βρουν αγοραστή για τη Lehman.

Δεν τα κατάφεραν.

Τα ξημερώματα της Δευτέρας 15 Σεπτεμβρίου 2008, η τράπεζα κατέθεσε αίτηση πτώχευσης. Οι εικόνες εργαζομένων που έφευγαν από τα γραφεία της κρατώντας κούτες με τα προσωπικά τους αντικείμενα έγιναν σύμβολο της κρίσης.

Το πραγματικό σοκ, όμως, ήταν μεγαλύτερο.

Όταν χάθηκε η εμπιστοσύνη

Κανείς δεν γνώριζε με βεβαιότητα πόσα προβληματικά προϊόντα είχε κάθε τράπεζα. Έτσι, οι τράπεζες άρχισαν να φοβούνται η μία την άλλη και να περιορίζουν δραστικά τον μεταξύ τους δανεισμό.

Και κάπου εκεί χάθηκε το βασικό καύσιμο του χρηματοπιστωτικού συστήματος: η εμπιστοσύνη.

Η κρίση πέρασε γρήγορα από τη Wall Street στην πραγματική οικονομία. Ο δανεισμός περιορίστηκε, οι επιχειρήσεις δυσκολεύτηκαν να χρηματοδοτηθούν, επενδύσεις πάγωσαν και θέσεις εργασίας χάθηκαν. Στις ΗΠΑ, η ανεργία έφτασε το 10%.

Η Lehman Brothers δεν δημιούργησε μόνη της την κρίση του 2008. Η κατάρρευσή της, όμως, έδειξε με τον πιο βίαιο τρόπο πόσο στενά συνδεδεμένες ήταν οι τράπεζες και οι οικονομίες — και πώς ένα πρόβλημα στη Wall Street μπορούσε μέσα σε λίγους μήνες να φτάσει στις δουλειές, στους μισθούς και στα σπίτια εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.

Τι άλλο έγινε σαν σήμερα

1821: Οι Σουλιώτες και οι σύμμαχοί τους επικρατούν των οθωμανικών δυνάμεων στα Πέντε Πηγάδια της Ηπείρου, ενισχύοντας τη θέση των επαναστατημένων Ελλήνων στην περιοχή και τον αγώνα τους απέναντι στις δυνάμεις του Αλή Πασά.

1916: Στη Μάχη του Σομ, οι Βρετανοί χρησιμοποιούν άρματα μάχης για πρώτη φορά στην ιστορία του πολέμου. Τα πρωτόγονα Mark I αντιμετωπίζουν σοβαρά μηχανικά προβλήματα, αλλά σηματοδοτούν μια νέα εποχή στις πολεμικές επιχειρήσεις.

1935: Το ναζιστικό καθεστώς θεσπίζει τους Νόμους της Νυρεμβέργης, αφαιρώντας από τους Γερμανούς Εβραίους την πλήρη ιδιότητα του πολίτη και απαγορεύοντας γάμους και σχέσεις μεταξύ Εβραίων και μη Εβραίων. Οι νόμοι θεσμοθετούν τον αντισημιτισμό στη ναζιστική Γερμανία.

1959: Ο Νικίτα Χρουστσόφ φτάνει στις ΗΠΑ, πραγματοποιώντας την πρώτη επίσκεψη Σοβιετικού ηγέτη στη χώρα. Το ταξίδι του διαρκεί σχεδόν δύο εβδομάδες και αποτελεί μία από τις χαρακτηριστικότερες στιγμές του Ψυχρού Πολέμου.

1963: Βόμβα εκρήγνυται στη 16th Street Baptist Church στο Μπέρμιγχαμ της Αλαμπάμα, σκοτώνοντας τέσσερα μαύρα κορίτσια. Η ρατσιστική επίθεση συγκλονίζει τις ΗΠΑ και γίνεται σύμβολο του αγώνα για τα πολιτικά δικαιώματα.

1967: Ο αρχαιολόγος Σπυρίδων Μαρινάτος ανακοινώνει την ανακάλυψη του προϊστορικού οικισμού στο Ακρωτήρι της Σαντορίνης. Οι ανασκαφές αποκαλύπτουν μία εξαιρετικά διατηρημένη πόλη της Ύστερης Εποχής του Χαλκού, θαμμένη κάτω από ηφαιστειακά υλικά.

2000: Αρχίζουν οι 27οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Σίδνεϊ. Στην τελετή έναρξης, ο Νίκος Κακλαμανάκης ηγείται ως σημαιοφόρος της ελληνικής αποστολής, ενώ οι Αγώνες θα εξελιχθούν σε μία από τις πλέον επιτυχημένες διοργανώσεις για την Ελλάδα.

2003: Εγκαινιάζεται η εμπορική λειτουργία του Hellas Sat, με συμβολική απευθείας σύνδεση Αθήνας–Λευκωσίας ανάμεσα στον πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη και τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Τάσσο Παπαδόπουλο. Ο ελληνοκυπριακός δορυφόρος σηματοδοτεί την παρουσία Ελλάδας και Κύπρου στις δορυφορικές τηλεπικοινωνίες.

2008: Η Lehman Brothers καταθέτει αίτηση πτώχευσης, στη μεγαλύτερη εταιρική χρεοκοπία που είχε καταγραφεί έως τότε στις ΗΠΑ. Η κατάρρευση της επενδυτικής τράπεζας γίνεται σύμβολο και καταλύτης της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Γεννήσεις

1254 – Μάρκο Πόλο (Marco Polo), Βενετός έμπορος και εξερευνητής που έγινε διάσημος για τα επικά του ταξίδια στην Κεντρική Ασία και την Κίνα. Ταξίδεψε από τη Βενετία μαζί με τον πατέρα και τον θείο του, φτάνοντας ως την αυλή του Κουμπλάι Χαν και παρέμεινε στην Ανατολή για σχεδόν 24 χρόνια. Κατέγραψε τις εμπειρίες του στο μνημειώδες έργο «Τα Ταξίδια του Μάρκο Πόλο», το οποίο αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για εξερευνητές όπως ο Κολόμβος και συνέβαλε στη γνωριμία της Ευρώπης με τον πολιτισμό και τα πλούτη της Άπω Ανατολής.

1890 – Άγκαθα Κρίστι (Agatha Christie), Αγγλίδα συγγραφέας, γνωστή ως «βασίλισσα του εγκλήματος» και κορυφαία δημιουργός αστυνομικών μυθιστορημάτων. Γεννήθηκε στο Τορκί και έγραψε 66 μυθιστορήματα, 14 συλλογές διηγημάτων και 16 θεατρικά έργα, δημιουργώντας αξεπέραστους χαρακτήρες όπως ο Ηρακλής Πουαρό και η Μις Μαρπλ. Τα βιβλία της έχουν πουλήσει πάνω από 2 δισεκατομμύρια αντίτυπα και έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από 100 γλώσσες, ενώ πολλά έγιναν ταινίες, σειρές και θεατρικές παραστάσεις. Διέπρεψε στο μυστήριο, τη λογική και τη λεπτομερή πλοκή, επηρεάζοντας ανεξίτηλα τη λογοτεχνία του 20ού αιώνα.

1946 – Όλιβερ Στόουν (William Oliver Stone), αμερικανός σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός, από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες του σύγχρονου πολιτικού κινηματογράφου. Βετεράνος του Βιετνάμ, αποτύπωσε τις εμπειρίες του σε αριστουργήματα όπως «Platoon», «Born on the Fourth of July» και «JFK». Εντυπωσίασε με πολυβραβευμένα φιλμ που εστιάζουν τολμηρά στην ανθρώπινη και κοινωνική πάλη, κατακτώντας 3 Όσκαρ, Χρυσές Σφαίρες και διεθνή αναγνώριση. Μοναδικό του γνώρισμα, η αμφιλεγόμενη και συγκρουσιακή ματιά στα μεγάλα ζητήματα της Αμερικής.

1946 – Τόμι Λι Τζόουνς (Tommy Lee Jones), αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης, βραβευμένος με Όσκαρ, γνωστός για την έντονη παρουσία και τους πολυδιάστατους ρόλους του. Ξεχώρισε ως U.S. Marshal στο «The Fugitive», Agent K στη σειρά «Men in Black», πρωταγωνιστής στο «No Country for Old Men», «JFK» και «Lincoln», ενώ σκηνοθέτησε έργα όπως «The Three Burials of Melquiades Estrada» και «The Homesman». Δυναμικός, λιτός και βαθιά υποκριτικά συντονισμένος χαρακτήρας, έχει αναδειχθεί σε πρότυπο σύγχρονου αμερικανικού κινηματογράφου.

1956 – Ναταλία Τσαλίκη, ελληνίδα ηθοποιός με βαθιά και πολυδιάστατη θεατρική διαδρομή και χαρακτηριστική παρουσία στην τηλεόραση. Γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Έχει πρωταγωνιστήσει σε έργα μεγάλων θιάσων και σε σειρές-σταθμούς όπως «Άκρως Οικογενειακόν», «Θα μιλήσεις με τον δικηγόρο μου», «Άγριες Μέλισσες» και «10η Εντολή».

1984 – Πρίγκιπας Χάρι της Αγγλίας (Prince Harry, Δούκας του Σάσσεξ). Δεύτερος γιος του Βασιλιά Καρόλου Γ’ και της πριγκίπισσας Νταϊάνα, γεννήθηκε στο Λονδίνο στις 15 Σεπτεμβρίου 1984. Κατέχει την πέμπτη θέση στη σειρά διαδοχής του βρετανικού θρόνου, υπηρέτησε με διακρίσεις στον βρετανικό στρατό (Αφγανιστάν) και το 2018 παντρεύτηκε την Αμερικανίδα ηθοποιό Μέγκαν Μαρκλ. Μαζί με τη σύζυγό του επέλεξαν να αποχωρήσουν από τα βασιλικά τους καθήκοντα το 2020, ακολουθώντας ιδιωτική ζωή στις ΗΠΑ.

Θάνατοι

1938 – Γιαννούλης Χαλεπάς, κορυφαίος Έλληνας γλύπτης που σημάδεψε τη νεοελληνική τέχνη με μυθιστορηματική διαδρομή ανάμεσα στη δημιουργία και την προσωπική τραγωδία. Γεννημένος στον Πύργο της Τήνου το 1851, σπούδασε γλυπτική στην Αθήνα και το Μόναχο. Έργα του όπως η περίφημη «Κοιμωμένη» στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών, καθώς και πλήθος μαρμάρινων και γύψινων συνθέσεων, θεωρούνται αριστουργήματα του 19ου και 20ού αιώνα. Πάλεψε με ψυχική νόσο και κοινωνική απομόνωση, αλλά επανήλθε δυναμικά, βραβεύτηκε με το Αριστείο των Τεχνών και λατρεύτηκε ως ο «Βαν Γκογκ» της γλυπτικής στην Ελλάδα.

2006 – Οριάνα Φαλάτσι (Oriana Fallaci), ιταλίδα δημοσιογράφος, συγγραφέας και πολεμική ανταποκρίτρια, μία από τις πιο ισχυρές και αμφιλεγόμενες φωνές του 20ού αιώνα. Έγινε διεθνώς γνωστή για τις αποκαλυπτικές συνεντεύξεις της με ηγέτες και προσωπικότητες όπως ο Κίσινγκερ, ο Χομεϊνί και ο Παναγούλης, για τη δριμύτητα της πένας της και το ασυμβίβαστο ήθος της. Το εμβληματικό της έργο, όπως το «Γράμμα σε ένα παιδί που δεν γεννήθηκε ποτέ», ξεχώρισε για την τόλμη και τη βαθιά πολιτική – κοινωνική της στράτευση.

2008 – Σταύρος Παράβας, έλληνας ηθοποιός και πρωταγωνιστής της φαρσοκωμωδίας με χαρακτηριστική κωμική περσόνα, που αποτύπωσε στη μνήμη του κοινού τον «αόρατο μάγκα», τον λαϊκό ήρωα αλλά και τον θρυλικό «Φίφη». Ήταν από τους βασικούς εκπροσώπους της ελαφράς επιθεώρησης και του εμπορικού ελληνικού κινηματογράφου της δεκαετίας του ’60, με ανεπανάληπτες ερμηνείες σε ταινίες και θέατρο. Αγωνιστής κατά της δικτατορίας, φυλακίστηκε στη Γυάρο για αντιστασιακές του πράξεις και στράφηκε σε πιο δραματικούς ρόλους μετά τη Μεταπολίτευση, κλείνοντας μια πλούσια και πολυτάραχη καλλιτεχνική πορεία.

Βησσαρίων, Νικήτας

Επέτειοι – Παγκόσμιες Ημέρες

Διεθνής Ημέρα Δημοκρατίας

Ευρωπαϊκή Ημέρα κατά του Καρκίνου του Προστάτη

Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για το Λέμφωμα