Ένας άνδρας ομολόγησε ότι πριν από 28 χρόνια δολοφόνησε μία μητέρα 7 παιδιών και εξαφάνισε τη σορό της, πετώντας τα οστά στα σκουπίδια.

Το φρικτό έγκλημα σημειώθηκε τον Σεπτέμβριο του 1998 στα Δυτικά Μίντιλαντς. Τότε, η Πατρίσια Λάσλεϊ εξαφανίστηκε και οι αρχές θεώρησαν ότι δολοφονήθηκε, όμως ποτέ δεν βρήκαν κάποιο σχετικό στοιχείο.

Σύμφωνα με το BBC, 28 χρόνια αργότερα ο 66χρονος Τρέβορ Ντάνκλεϊ, που επίσης έμενε στην ίδια περιοχή, ομολόγησε το φρικτό έγκλημα.

Όπως είπε, έσφαξε τη γυναίκα και έκρυψε τη σορό της στο πατάρι του. Ωστόσο κάποια στιγμή χρειάστηκε να μετακομίσει και καθώς είχε αποσυντεθεί η σορός, έβαλε τα οστά σε σακούλες και τα πέταξε στα σκουπίδια.

Η Πατρίσια Λάσλεϊ

Ο συνήγορός του υποστήριξε ενώπιον του δικαστηρίου ότι η υπόθεση στηρίζεται ουσιαστικά σε όσα ο ίδιος ο κατηγορούμενος αποκάλυψε στις αρχές, σημειώνοντας ότι δεν υπήρχαν άλλα απτά στοιχεία για το τι είχε συμβεί στην υπόθεση.

Ο Ντάνκλεϊ παρέμεινε ανέκφραστος κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Φορώντας γυαλιά με στρογγυλό σκελετό και γκρι πουλόβερ, άκουσε την απόφαση να παραμείνει προφυλακισμένος έως την ανακοίνωση της ποινής του, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 6 Νοεμβρίου.

Στο ακροατήριο βρίσκονταν και αρκετά μέλη της οικογένειας της Πατρίσια Λάσλεϊ, τα οποία παρακολούθησαν τον 66χρονο να δηλώνει ένοχος.

Ο Τρέβορ Ντάνκλεϊ

Η Λάσλεϊ είχε μετακομίσει στο Ντάντλεϊ στα μέσα της δεκαετίας του 1990 και, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, σύχναζε σε γνωστό κλαμπ, καθώς και σε παμπ της περιοχής.

Οι αρχές είχαν αναφέρει στο παρελθόν ότι η γυναίκα και ο Ντάνκλεϊ γνωρίζονταν μεταξύ τους.

Το 2017, σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την εξαφάνισή της, η οικογένειά της είχε απευθύνει νέα έκκληση για πληροφορίες, ελπίζοντας ότι θα μπορούσε επιτέλους να δοθεί μια απάντηση για την τύχη της. Εάν ζούσε σήμερα, η Πατρίσια Λάσλεϊ θα ήταν 61 ετών και θα ήταν πλέον γιαγιά.