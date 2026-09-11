Στα εγκαίνια νέων σχολικών μονάδων και στον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά βρέθηκε ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, αναδεικνύοντας τη στρατηγική της Περιφέρειας για την αναβάθμιση των σχολικών υποδομών σε όλη την Αττική.

Ο κ. Χαρδαλιάς παραβρέθηκε στα εγκαίνια του 4ου Δημοτικού Σχολείου Νέου Ηρακλείου και του 8ου Γυμνασίου Ιλίου, καθώς και στον αγιασμό του 1ου Δημοτικού Σχολείου Παιανίας, σχολικές μονάδες που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα χρηματοδοτικής στήριξης της Περιφέρειας.

«Δεν έχει νόημα να μας ευχαριστείτε γιατί κάνουμε το καθήκον μας. Εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε, γιατί η κοινωνία των πολιτών μάς βοηθά μέσα από τη γόνιμη κριτική και την κατανόησή της να επιτελούμε καλύτερα το έργο μας», ανέφερε ο περιφερειάρχης απευθυνόμενος σε εκπαιδευτικούς και γονείς.

«Η κοινωνία και οι γειτονιές μας δεν μπορούν να περιμένουν»

Ο Νίκος Χαρδαλιάς υπογράμμισε ότι σε συνεργασία με την Πολιτεία και τα αρμόδια υπουργεία υλοποιούνται σημαντικές παρεμβάσεις για την ανακαίνιση και την κατασκευή σχολικών μονάδων.

«Προφανώς χρειάζεται να κάνουμε ακόμα περισσότερα, γιατί η κοινωνία και οι γειτονιές μας δεν μπορούν να περιμένουν», σημείωσε.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τους δημάρχους και τα δημοτικά συμβούλια για τη συνεργασία τους, όπως είπε, «πέρα από παρατάξεις, χρώματα και ιδεολογίες», τονίζοντας ότι η συνεργασία όλων των φορέων είναι απαραίτητη για την υλοποίηση των έργων.

71,3 εκατ. ευρώ για 30 νέες σχολικές μονάδες

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Περιφέρειας Αττικής, μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2021-2027» έχουν εγκριθεί 24 συγχρηματοδοτούμενες πράξεις για 30 νέες σχολικές μονάδες, συνολικού προϋπολογισμού 71,3 εκατ. ευρώ.

Οι παρεμβάσεις προβλέπουν περισσότερες από 200 νέες αίθουσες διδασκαλίας, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας 5.035 μαθητών και μαθητριών σε όλη την Αττική.

«Ένα μεγάλο τμήμα των ευρωπαϊκών κονδυλίων της Περιφέρειας επενδύεται στο αυτονόητο. Και το αυτονόητο είναι η αξιοπρέπεια με την οποία πρέπει τα παιδιά μας να μεγαλώσουν και να μορφωθούν», ανέφερε ο κ. Χαρδαλιάς.

Τα έργα στα σχολεία που επισκέφθηκε

Στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Νέου Ηρακλείου ολοκληρώθηκε η ανέγερση νέου κτηρίου, το οποίο αντικατέστησε παλαιότερο που είχε υποστεί ζημιές από τον σεισμό του 2019.

Το έργο, συνολικού κόστους 3,45 εκατ. ευρώ, αφορά τριώροφο κτήριο με δυνατότητα φιλοξενίας 250 μαθητών. Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν εργασίες αναβάθμισης σε χώρους της υφιστάμενης σχολικής μονάδας, καθώς και παρεμβάσεις στον αύλειο χώρο με υποδομές προσβασιμότητας για ΑμεΑ, γήπεδο, καθιστικά και φυτεύσεις.

Στο Ίλιον, η Περιφέρεια χρηματοδότησε με 1,24 εκατ. ευρώ την ανέγερση του 8ου Γυμνασίου, δυναμικότητας 125 μαθητών.

Το νέο τριώροφο κτήριο διαθέτει έξι αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσα ξένων γλωσσών, εργαστήρια, ιατρείο, χώρους διοίκησης και βοηθητικούς χώρους.

Στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Παιανίας πραγματοποιήθηκαν εργασίες επισκευής, στεγάνωσης και αποκατάστασης φθορών, με χρηματοδότηση 374.000 ευρώ από την Περιφέρεια. Το σχολείο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου».

Έλεγχοι σε σχολικά λεωφορεία και κυλικεία

Παράλληλα με τα έργα υποδομών, η Περιφέρεια Αττικής ανακοίνωσε την εντατικοποίηση των ελέγχων σε σχολικά λεωφορεία, με έμφαση στην ασφάλεια μεταφοράς των μαθητών.

Επίσης, έχουν αυξηθεί οι υγειονομικοί έλεγχοι σε σχολικά κυλικεία, καντίνες, εστιατόρια σχολείων και καταστήματα τροφίμων κοντά σε σχολικές μονάδες, προκειμένου να διασφαλίζεται η τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.