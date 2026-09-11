Σε βαθύ πένθος βρίσκεται η νορβηγική βασιλική οικογένεια, καθώς η πριγκίπισσα Άστριντ, αδελφή του εκλιπόντος βασιλιά Χάραλντ Ε’, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών, μόλις δύο εβδομάδες μετά τον θάνατο του αδελφού της.

Τα Ανάκτορα του Όσλο ανακοίνωσαν ότι η πριγκίπισσα απεβίωσε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.

«Η πριγκίπισσα άφησε την τελευταία της πνοή σήμερα, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 94 ετών», ανέφερε η επίσημη ανακοίνωση.

Είχε βρεθεί στην κηδεία του αδελφού της

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση της Άστριντ έγινε μόλις λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό της, όταν παρευρέθηκε στην κηδεία του αδελφού της, βασιλιά Χάραλντ Ε’.

Η πριγκίπισσα, η οποία αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, εμφανίστηκε στην τελετή πάνω σε αναπηρικό καροτσάκι, προκειμένου να αποχαιρετήσει τον αδελφό της, ο οποίος πέθανε στις 28 Αυγούστου σε ηλικία 89 ετών.

Τα τελευταία χρόνια οι δημόσιες εμφανίσεις της είχαν περιοριστεί σημαντικά.

Τον Αύγουστο, όπως και ο αδελφός της, είχε υποβληθεί σε τοποθέτηση βηματοδότη.

Το τέλος μιας γενιάς της νορβηγικής μοναρχίας

Με τον θάνατο της πριγκίπισσας Άστριντ κλείνει ένας σημαντικός κύκλος για τη νορβηγική βασιλική οικογένεια, καθώς ήταν το τελευταίο εν ζωή παιδί του βασιλιά Όλαφ Ε’.

Ο Όλαφ Ε’ ανέβηκε στον θρόνο το 1957 και παρέμεινε βασιλιάς της Νορβηγίας μέχρι τον θάνατό του το 1991.

Η Άστριντ ήταν η δεύτερη κόρη του Όλαφ Ε’ και της πριγκίπισσας Μάρθας της Σουηδίας, ενώ για πολλά χρόνια είχε ενεργό ρόλο στις δημόσιες υποχρεώσεις της μοναρχίας.

Νέος βασιλιάς της Νορβηγίας ο Χάακον

Μετά τον θάνατο του Χάραλντ Ε’, στον νορβηγικό θρόνο βρίσκεται πλέον ο 53χρονος γιος του, Χάακον.

Η απώλεια του βασιλιά και λίγες ημέρες αργότερα της αδελφής του σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή εποχής για τη νορβηγική μοναρχία, η οποία αποχαιρετά τα τελευταία μέλη της γενιάς που συνδέθηκε με τη μεταπολεμική ιστορία της χώρας.