Η Europol πραγματοποίησε μεγάλη ευρωπαϊκή επιχείρηση κατά κυκλώματος που διακινούσε σε σφαγεία της Ευρώπης άλογα που είχαν αποσυρθεί από ιπποδρόμους.

Τα συγκεκριμένα ζώα δεν είχαν εγκριθεί για ανθρώπινη κατανάλωση και διακινούνταν με πλαστά διαβατήρια και «πειραγμένα» μικροτσίπ, ώστε να μην φαίνεται ότι προέρχονταν από ιπποδρομίες, οπότε και δεν μπορούσαν να καταναλωθούν, αφού τους είχαν χορηγηθεί φάρμακα.

Με τον τρόπο αυτό, ένα άλογο, που προηγουμένως δεν είχε σχεδόν καμία εμπορική αξία, μπορούσε να πωληθεί από 1.000 έως 1.500 ευρώ, είπαν εισαγγελείς.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 8 και 9 Σεπτεμβρίου 2026 σε Βέλγιο, Γαλλία, Ιρλανδία και Ολλανδία, με τη συμμετοχή σχεδόν 200 αστυνομικών και εκπροσώπων αρμόδιων υπηρεσιών. Η έρευνα συντονίζεται από τις βελγικές αρχές, ενώ η Europol παρείχε επιχειρησιακή και αναλυτική υποστήριξη.

Σύμφωνα με την Europol, υπάρχουν υποψίες ότι κάποια από αυτά μεταπωλήθηκαν με πλαστά στοιχεία, ενώ άλλα ενδέχεται να διοχετεύθηκαν στην τροφική αλυσίδα.

Στο πλαίσιο της συντονισμένης επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν συνολικά 24 έρευνες:

4 στο Βέλγιο

6 στην Ιρλανδία

7 στη Γαλλία

7 στην Ολλανδία

Κατά τη διάρκεια των ερευνών ελέγχθηκαν περισσότερα από 1.000 άλογα, ενώ κατασχέθηκαν στοιχεία τα οποία βρίσκονται πλέον υπό ανάλυση από τις αρμόδιες αρχές.

Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη, καθώς οι αρχές των τεσσάρων χωρών προσπαθούν να εντοπίσουν και άλλα πρόσωπα που ενδέχεται να συνδέονται με το φερόμενο εγκληματικό δίκτυο.

Λόγω των πιθανών διασυνδέσεων της υπόθεσης με την τροφική αλυσίδα, η Europol αξιοποίησε και τεχνογνωσία που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο της Operation OPSON, η οποία αφορά την αντιμετώπιση της διακίνησης νοθευμένων και μη ασφαλών τροφίμων και ποτών.

Κατά τις ημέρες της επιχείρησης, ειδικοί της Europol αναπτύχθηκαν στο Βέλγιο και την Ιρλανδία, υποστηρίζοντας τις εθνικές αρχές στη διασταύρωση πληροφοριών με τις βάσεις δεδομένων της ευρωπαϊκής αστυνομικής υπηρεσίας και στη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, η Ομοσπονδιακή Δικαστική Αστυνομία του Ανατολικού Φλάνδρας και η αρμόδια βελγική υπηρεσία για την ασφάλεια της τροφικής αλυσίδας, η Garda της Ιρλανδίας, οι γαλλικές υπηρεσίες για περιβαλλοντικό και υγειονομικό έγκλημα, καθώς και η ολλανδική υπηρεσία για την ασφάλεια τροφίμων και καταναλωτικών προϊόντων.

Περισσότερα από 100.000 ευρώ σε μετρητά κατασχέθηκαν στο Βέλγιο και τρεις ύποπτοι συνελήφθησαν. Σύμφωνα με την ολλανδική οργάνωση για την ευημερία των ζώων House of Animals, πολλά από τα ζώα αυτά ήταν άλογα κούρσας τα οποία είχαν αποσυρθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία και μεταφέρθηκαν υπό κακές συνθήκες σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, πριν καταλήξουν σε σφαγεία.

Η οργάνωση δήλωσε ότι επεξεργασμένο κρέας αλόγου φέρεται να πέρασε σε σνακ, όπως κεφτεδάκια και κροκέτες, και πουλήθηκε μέσω χονδρεμπόρων.