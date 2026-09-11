Νέα συζήτηση στην Τουρκία για την Ανατολική Μεσόγειο και τα ελληνοτουρκικά προκαλεί άρθρο του διευθυντή της εφημερίδας Milliyet, Οζάι Σεντίρ, ο οποίος αναφέρεται σε πιθανά σενάρια στρατιωτικής έντασης με αφορμή το ενδεχόμενο επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια.

Ο επικεφαλής της δεύτερης μεγαλύτερης εφημερίδας της Τουρκίας υποστηρίζει ότι «η λέξη πόλεμος χρησιμοποιείται υπερβολικά», ωστόσο σημειώνει ότι η Άγκυρα θα πρέπει να προετοιμάζεται για όλα τα ενδεχόμενα.

Ο Σεντίρ γράφει πως στην Τουρκία «ακούγονται σενάρια για τα 12 μίλια και μια σύντομη μάχη στην οποία θα έχουν το πάνω χέρι το Ισραήλ και η Ελλάδα».

Η αναφορά στα 12 ναυτικά μίλια

Στο άρθρο του, ο Τούρκος δημοσιογράφος υποστηρίζει ότι εδώ και αρκετό διάστημα συζητείται ένα σενάριο σύμφωνα με το οποίο η Ελλάδα θα μπορούσε να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια νότια και δυτικά της Κρήτης.

Όπως αναφέρει, μια τέτοια κίνηση θα είχε στόχο, σύμφωνα με την τουρκική εκτίμηση, να περιορίσει την επίδραση του τουρκολιβυκού μνημονίου και να ενισχύσει τις ελληνικές θέσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Σεντίρ υποστηρίζει ότι η Άγκυρα «δεν θα δεχθεί» μια τέτοια εξέλιξη, καθώς θεωρεί ότι επηρεάζονται τα δικαιώματά της στην περιοχή και η αντίληψη της «Γαλάζιας Πατρίδας», του τουρκικού δόγματος για τις θαλάσσιες ζώνες.

Το σενάριο Ελλάδας – Ισραήλ – Κύπρου

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στις σχέσεις Ελλάδας, Ισραήλ και Κυπριακής Δημοκρατίας, παρουσιάζοντας ένα σενάριο που, όπως γράφει, «ακούγεται» στην Τουρκία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχει η εκτίμηση ότι μια πιθανή τριμερής συνεργασία θα μπορούσε να επιδιώξει την απόκτηση πλεονεκτήματος σε μια περιορισμένη σύγκρουση και στη συνέχεια να οδηγήσει σε διαπραγματεύσεις υπό το βάρος διεθνών πιέσεων για κατάπαυση του πυρός.

Ο διευθυντής της Milliyet απορρίπτει αυτό το ενδεχόμενο από τουρκικής πλευράς, υποστηρίζοντας ότι η Άγκυρα δεν θα αποδεχόταν μια εξέλιξη που θα την έφερνε σε μειονεκτική θέση.

«Η Τουρκία δεν θα σταματήσει», υποστηρίζει ο Σεντίρ

Στο άρθρο του, ο Οζάι Σεντίρ αναφέρει ότι «θα ήταν τρέλα να σκεφτεί κανείς πως η Τουρκία θα σταματούσε μετά από μια σύγκρουση που θα κατέληγε με την άλλη πλευρά να αποκτά το πάνω χέρι».

Παράλληλα επικαλείται τη στρατιωτική ισχύ της Τουρκίας, τις διεθνείς συμμαχίες της και την ιστορική εμπειρία της χώρας, υποστηρίζοντας ότι η Άγκυρα «δεν θα σταματήσει και δεν μπορεί να σταματήσει».

Η Ανατολική Μεσόγειος παραμένει πεδίο ανταγωνισμού

Η Ανατολική Μεσόγειος αποτελεί εδώ και χρόνια ένα από τα πιο ευαίσθητα γεωπολιτικά σημεία, λόγω των διαφορών Ελλάδας και Τουρκίας για θαλάσσιες ζώνες, υφαλοκρηπίδα, ΑΟΖ και ενεργειακούς πόρους.

Παρά τις κατά καιρούς υψηλές εντάσεις, Αθήνα και Άγκυρα έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι επιδιώκουν τη διατήρηση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας.

Το άρθρο της Milliyet, ωστόσο, αναδεικνύει ότι το ζήτημα των θαλάσσιων δικαιωμάτων και των ισορροπιών στην περιοχή εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο φορτισμένα θέματα στην τουρκική δημόσια συζήτηση.