Νέα ένταση στις σχέσεις Ρωσίας – ΝΑΤΟ προκαλεί η προειδοποίηση του Κρεμλίνου ότι η Λιθουανία θα βρεθεί στο στόχαστρο των ρωσικών πυρηνικών όπλων, σε περίπτωση που εγκατασταθούν στο έδαφός της πυρηνικές κεφαλές από τα οπλοστάσια των δυτικών συμμάχων της.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι οποιαδήποτε ανάπτυξη πυρηνικών όπλων στη χώρα της Βαλτικής θα αποτελούσε άμεση απειλή για τη Ρωσία και θα άλλαζε τα δεδομένα ασφαλείας στην περιοχή.

«Αν πυρηνικά όπλα εγκατασταθούν σε λιθουανικό έδαφος και στοχεύουν εμάς, τότε το έδαφος αυτής της χώρας θα βρεθεί αντίστοιχα στο στόχαστρο των δικών μας πυρηνικών όπλων», ανέφερε ο Πεσκόφ σε συνέντευξή του στη ρωσική κρατική τηλεόραση.

Όπως υποστήριξε, μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελούσε «ένα πολύ σοβαρό σημείο καμπής όσον αφορά την κλιμάκωση των εντάσεων».

Η Λιθουανία εξετάζει αλλαγή στο Σύνταγμα

Η δήλωση της Μόσχας έρχεται την ώρα που η Λιθουανία εξετάζει την άρση της συνταγματικής απαγόρευσης για την αποθήκευση πυρηνικών όπλων στο έδαφός της.

Η συζήτηση έχει ανοίξει μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, με το Βίλνιους να επιδιώκει την ενίσχυση της αποτρεπτικής του ικανότητας απέναντι στη Μόσχα.

Η προτεινόμενη συνταγματική αναθεώρηση βρίσκεται υπό εξέταση στο λιθουανικό Κοινοβούλιο και απαιτεί πλειοψηφία δύο τρίτων για να εγκριθεί. Την πρωτοβουλία στηρίζουν ο πρόεδρος της χώρας αλλά και μεγάλα πολιτικά κόμματα.

Εφόσον εγκριθεί, η αλλαγή θα μπορούσε να τεθεί σε ισχύ μέσα στον χειμώνα.

Το μήνυμα του προέδρου της Λιθουανίας

Στις αρχές Ιουλίου, ο πρόεδρος της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα είχε δηλώσει ότι η χώρα του επιθυμεί να συμμετέχει πιο ενεργά στην πυρηνική αποτροπή της Δύσης απέναντι στη Ρωσία.

Η δήλωσή του ερμηνεύτηκε ως ένδειξη ότι το Βίλνιους εξετάζει τη δυνατότητα φιλοξενίας πυρηνικών όπλων στο πλαίσιο των μηχανισμών ασφαλείας του ΝΑΤΟ.

Ωστόσο, Λιθουανοί αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα διευκρινίσει ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή συγκεκριμένο σχέδιο εγκατάστασης πυρηνικών κεφαλών στη χώρα.

Η «πυρηνική σκιά» πάνω από την ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ

Η Λιθουανία αποτελεί ένα από τα κράτη της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ που αισθάνονται εντονότερα την πίεση από τη ρωσική στρατιωτική παρουσία.

Η γειτνίασή της με τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ, αλλά και η θέση της κοντά στη Λευκορωσία, την καθιστούν κομβικό σημείο στην αντιπαράθεση Ρωσίας και Δύσης.

Η Μόσχα έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι η ενίσχυση των στρατιωτικών υποδομών του ΝΑΤΟ κοντά στα ρωσικά σύνορα αποτελεί απειλή για την εθνική της ασφάλεια.

Η τελευταία προειδοποίηση του Κρεμλίνου επαναφέρει στο προσκήνιο τον κίνδυνο μιας νέας κούρσας εξοπλισμών στην Ευρώπη, με τα πυρηνικά όπλα να επιστρέφουν στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης.