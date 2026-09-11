Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης επιχειρούν να καθησυχάσουν τη διεθνή κοινότητα, διαβεβαιώνοντας ότι η ελευθερία της ναυσιπλοΐας στο στρατηγικής σημασίας στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ δεν απειλείται, την ώρα που η στρατιωτική τους επέκταση στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας προκαλεί έντονη ανησυχία για τον έλεγχο μιας από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες του πλανήτη.

Ο Χάζεμ αλ Άσαντ, μέλος του πολιτικού γραφείου του κινήματος Ανσαρουλάχ γνωστού ως Χούθι, δήλωσε ότι «η ελευθερία της ναυσιπλοΐας και το διεθνές εμπόριο στην Ερυθρά Θάλασσα και στο στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ είναι ασφαλή και συνεχίζονται κανονικά», υποστηρίζοντας πως «δεν υπάρχει λόγος διεθνούς ανησυχίας».

Η δήλωση έρχεται λίγες ώρες μετά την κατάληψη της πόλης-λιμανιού Μούχα (Mocha), ενός στρατηγικού σημείου στις ακτές της Υεμένης, αλλά και την επέκταση της παρουσίας των Χούθι προς την περιοχή του Μπαμπ ελ Μάντεμπ.

Έξι πύραυλοι στο λιμάνι της Μούχα

Σύμφωνα με κυβερνητικό αξιωματούχο που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, το λιμάνι της Μούχα έγινε στόχος έξι πυραύλων, χωρίς να έχει διευκρινιστεί η προέλευσή τους.

Παράλληλα, το τηλεοπτικό δίκτυο Almasirah, που συνδέεται με τους Χούθι, έκανε λόγο για σαουδαραβικές αεροπορικές επιδρομές στο αεροδρόμιο της πόλης.

Η Μούχα θεωρείται κρίσιμο σημείο, καθώς βρίσκεται κοντά στο Μπαμπ ελ Μάντεμπ, το στενό που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν και αποτελεί βασικό πέρασμα για το παγκόσμιο εμπόριο.

Η στρατηγική σημασία του Μπαμπ ελ Μάντεμπ

Η προέλαση των Χούθι έχει προκαλέσει ανησυχία σε διεθνές επίπεδο, καθώς το στενό αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ναυτιλιακούς διαδρόμους παγκοσμίως, μέσω του οποίου μεταφέρονται εμπορεύματα και ενεργειακοί πόροι μεταξύ Ασίας και Ευρώπης.

Διεθνείς αναλυτές επισημαίνουν ότι η απόκτηση επιρροής στην περιοχή θα μπορούσε να δώσει στους Χούθι τη δυνατότητα να ασκήσουν πίεση στη ναυσιπλοΐα, ακόμη και χωρίς την ανάγκη άμεσου αποκλεισμού, καθώς η απειλή επιθέσεων αρκεί για να επηρεάσει τις θαλάσσιες μεταφορές.

Το Μπαμπ ελ Μάντεμπ έχει ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία, καθώς αποτελεί το νότιο «πέρασμα» της Ερυθράς Θάλασσας προς τη Διώρυγα του Σουέζ, έναν από τους βασικότερους εμπορικούς δρόμους μεταξύ Ασίας και Ευρώπης.

Οι Χούθι μιλούν για «νίκη» – Το Ιράν χαιρετίζει την εξέλιξη

Την ίδια στιγμή, σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν χαρακτήρισε την προέλαση των Χούθι «ηχηρή νίκη» για το Ανσαραλά.

Ο Μοχάμεντ Μόχμπερ συνεχάρη την οργάνωση μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X, ενισχύοντας τις εκτιμήσεις ότι η εξέλιξη στην Υεμένη εντάσσεται στη μεγαλύτερη περιφερειακή αντιπαράθεση μεταξύ του Ιράν και των συμμάχων του από τη μία πλευρά και των αντιπάλων τους στη Μέση Ανατολή από την άλλη.

Η διεθνής ανησυχία μεγαλώνει

Η κυβέρνηση της Υεμένης και οι δυνάμεις που τη στηρίζουν έχουν προειδοποιήσει ότι ο έλεγχος της περιοχής γύρω από το Μπαμπ ελ Μάντεμπ δεν αποτελεί μόνο εσωτερικό ζήτημα της Υεμένης, αλλά απειλή για το διεθνές εμπόριο και την ενεργειακή ασφάλεια.

Οι Χούθι από την πλευρά τους επιμένουν ότι δεν επιδιώκουν να διακόψουν τη διεθνή ναυσιπλοΐα. Ωστόσο, η ταχεία στρατιωτική τους επέκταση κατά μήκος της Ερυθράς Θάλασσας έχει ήδη μετατρέψει το Μπαμπ ελ Μάντεμπ σε ένα από τα πιο ευαίσθητα γεωπολιτικά σημεία του πλανήτη.