Η Λευκορωσία ξεκίνησε να πουλάει ξανά ποτάσα στις ΗΠΑ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Belta.

Η Λευκορωσία, στενός σύμμαχος της Ρωσίας, υπόκειται σε κυρώσεις από πολλές δυτικές χώρες, αλλά οι σχέσεις της με τις ΗΠΑ έχουν βελτιωθεί τον τελευταίο χρόνο, μετά από κατά σειράν απελευθερώσεις πολιτικών κρατουμένων που έγιναν με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ δήλωσαν, μετά από τις κατά σειράν αυτές απελευθερώσεις τον περασμένο Δεκέμβριο, ότι θα άρουν τις κυρώσεις στις εξαγωγές της λευκορωσικής ποτάσας που συνιστά συστατικό των λιπασμάτων. Οι κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένουν σε ισχύ.