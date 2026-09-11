«Καμπανάκι» για την πορεία της γαλλικής οικονομίας κρούουν Γάλλοι αξιωματούχοι, εκφράζοντας ανησυχία για τις προοπτικές ανάπτυξης της χώρας. Ο υπουργός Οικονομίας, Ρολάν Λεσκίρ, προειδοποίησε ότι η ανάπτυξη αναμένεται να παραμείνει σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα το 2026, ενώ ο τέως Επίτροπος και υπουργός Πιέρ Μοσκοβισί έσπευσε να διευκρινίσει ότι «η Γαλλία δεν θα γίνει Ελλάδα».

Ο Λεσκίρ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησε σήμερα στο Παρίσι, δήλωσε ότι οι οικονομικές αβεβαιότητες δεν ήταν ποτέ τόσο μεγάλες, τόσο στο διεθνές όσο και στο εθνικό επίπεδο. Αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις ο Γάλλος υπουργός έκανε λόγο, με αφορμή την ναυσιπλοΐα στα στενά του Ορμούζ, για «γεωπολιτικό σοκ» και για «κρίση που δεν φαίνεται να τελειώνει».

Υπογράμμισε ότι τα επιτόκια δανεισμού της Γαλλίας βρίσκονται στο 4,4% με αποτέλεσμα να απαιτούνται περίπου 65 δισεκατομμύρια Euro ετησίως για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους, ποσό μεγαλύτερο από τις ετήσιες κρατικές δαπάνες της Γαλλίας που αφορούν τους τομείς της παιδείας και της άμυνας. Σημείωσε ωστόσο ότι η Γαλλία δεν έχει πρόβλημα δανεισμού και ότι οι διεθνείς επενδυτές εξακολουθούν να εμπιστεύονται τα κρατικά ομόλογα. Ο Γάλλος υπουργός προέβλεψε ότι το 2027 η οικονομική ανάπτυξη στη Γαλλία θα ανέβει στο 1%, υπό τον όρο ότι θα μειωθούν οι διεθνείς αβεβαιότητες, όπως είπε. Σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό δήλωσε ότι το 2026 θα κλείσει στο 2,1% και το 2027 θα μειωθεί στο 1,8%, ενώ σε ό,τι αφορά το δημοσιονομικό έλλειμμα της Γαλλίας είπε ότι θα είναι μεγαλύτερο του 5% του ΑΕΠ για το 2026.

Στο ίδιο μήκος κύματος ο Πιέρ Μοσκοβισί σκιαγράφησε με μελανά χρώματα την εικόνα της γαλλικής οικονομίας διαβεβαιώνοντας ωστόσο ότι «η Γαλλία δεν θα γίνει Ελλάδα», καθώς, όπως είπε, «η Γαλλία δεν αντιμετωπίζει προβλήματα στάσης πληρωμών και αφερεγγυότητας».

«;Eχουμε μία εκτεταμένη εθνική αγορά, ένα στέρεο κράτος και μια υπογραφή που μετράει. Θα συνεχίσουν να μας δανείζουν και δεν πιστεύω ότι υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος μείζονος σημασίας», τόνισε ο Μοσκοβισί, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.